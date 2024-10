Montreal prehral v Bostone 4:6, New Jersey doma s Torontom 2:4

NHL - výsledky:



Boston - Montreal 6:4, Buffalo - Los Angeles 1:3, New Jersey - Toronto 2:4, Ottawa - Florida 3:1, New York Islanders - Utah 4:5, Detroit - Pittsburgh 3:6, Minnesota - Columbus 3:2, Nashville - Dallas 3:4, San Jose - St. Louis 4:5 pp

New York 10. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu v zostave aj s Jurajom Slafkovským neuspeli vo svojom druhom stretnutí novej sezóny NHL, keď prehrali na ľade Bostonu 4:6. Slovenský útočník sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešilo ani slovenské duo v drese New Jersey Šimon Nemec a Tomáš Tatar, Devils podľahli doma Torontu 2:4.Slafkovský odohral 20:37 min a pripísal si jednu strelu na bránku, štyri hity a jeden plusový bod. Montreal nenadviazal na víťazstvo z prvého duelu proti Torontu. New Jersey si pripísali prvú prehru v treťom zápase sezóny, Tatar zaznamenal jednu strelu na bránku a v kolonke plus-mínus mal nulu s hracím časom 12:25, Nemec odohral 11:49 min a v bilancii plus-mínus zapísal -2.Hráči St. Louis prehrávali ešte po druhej tretine v San Jose 1:4, no napokon zvíťazili 5:4 po predĺžení. O rozhodujúci presný zásah sa postaral 43 sekúnd po začiatku predĺženia Brayden Schenn. Obhajcovia titulu z Floridy zaznamenali prvú prehru v ročníku a to v Ottawe 1:3. Pre Senators to bol prvý duel sezóny.