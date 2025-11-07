< sekcia Šport
Montreal prehral v New Jersey 3:4 pp, Nemec asistoval
Zo Slovákov sa v noci na piatok objavil na ľade aj obranca Erik Černák, ktorý sa tešil z triumfu Tampy Bay na ihrisku Vegas 6:3.
Autor TASR,aktualizované
New York 7. novembra (TASR) - Slovenský obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu a pomohol tak hokejistom New Jersey k domácemu triumfu nad Montrealom 4:3 po predĺžení v nočnom zápase NHL. Na strane hostí sa Juraj Slafkovský do kanadského bodovania nezapísal. Víťazný gól dal v 62. minúte švédsky útočník Jesper Bratt.
Duel bol priamy súboj o čelo Východnej konferencie. Nemec nastúpil v tretej formácii a asistoval pri góle Ondřeja Paláta na 2:1 v 29. minúte. Montreal v tretej tretine skóre otočil, no 67 sekúnd pred tretím klaksónom zariadil predĺženie Timo Meier. Montreal hral štvrtýkrát za sebou viac ako 60 minút a druhýkrát v sérii získal iba bod. Na konte ich má 20 rovnako ako New Jersey a Pittsburgh.
Zo Slovákov sa v noci na piatok objavil na ľade aj obranca Erik Černák, ktorý sa tešil z triumfu Tampy Bay na ihrisku Vegas 6:3. Dalibor Dvorský nastúpil v treťom útoku St. Louis vo víťaznom zápase v Buffale 3:0. Obranca Washingtonu Martin Fehérváry sa musel zmieriť s prehrou svojho tímu v Pittsbughu 3:5.
NHL - výsledky:
Boston - Ottawa 3:2 pp, Buffalo - St. Louis 0:3, Carolina - Minnesota 4:3, New Jersey - Montreal 4:3 pp (Š. NEMEC (New Jersey 0+1), Pittsburgh - Washington 5:3, Dallas - Anaheim 5:7, Nashville - Philadelphia 1:3, Los Angeles - Florida 2:5, Vegas - Tampa Bay 3:6
