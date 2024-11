SLAFKOVSKÝ PROTI TATAROVI: V súboji zvíťazil útočník New Jersey

NHL - sumáre:



Boston Bruins - Calgary Flames 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 3. H. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 29. Zacha (Pastrňák), 29. Koepke (Coyle), 65. Marchand (E. Lindholm) - 3. Barrie (Lomberg, Kirkland), 41. Šarangovič (Weegar, Coronato), 50. Kadri (Bahl). Brankári: Korpisalo - Wolf, strely na bránku: 38:37.







Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



Góly: 1. Martinook (Staal, Chatfield), 9. Roslovic (Aho, Orlov), 30. Roslovic (Svečnikov, Chatfield), 34. Slavin (Aho, Roslovic), 43. Robinson (Nečas, Chatfield) - 46. Lizotte. Brankári: Kočetkov - Nedeljkovic, strely na bránku: 18:36.







Florida Panthers - Nashville Predators 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)



Góly: 4. Reinhart (Barkov, Mikkola), 6. Tkachuk (Verhaeghe, Balinskis), 22. Rodrigues (Bennett, Lundell), 32. Verhaeghe (Balinskis, Barkov), 40. Verhaeghe (Barkov, Tkachuk), 52. Nosek (Schmidt, Samoskevich) - 34. Stamkos (Josi, Forsberg), 52. Pärssinen (Del Gaizo, Evangelista). Brankári: Bobrovskij - Wedgewood, strely na bránku: 34:18.







New Jersey Devils - Montreal Canadiens 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)



Góly: 2. Bratt (Hischier, Hamilton), 13. Palát (J. Hughes), 31. Siegenthaler (Haula, Cotter), 47. J. Hughes (Bratt), 60. Bratt - 25. Newhook (Evans, Struble), 40. Gallagher (Anderson, Dvorak), 49. Newhook (Guhle). Brankári: Markström - Montembeault, strely na bránku: 27:24.







New York Rangers - Buffalo Sabres 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Góly: 45. Cuylle (Jones, Panarin) - 1. Dahlin (Byram, McLeod), 23. Cozens (Benson, Quinn), 32. Thompson (Peterka, Clifton), 33. Greenway (Zucker, McLeod), 34. Lafferty (Malenstyn, Krebs), 52. Benson (Quinn, Tuch). Brankári: Šesťorkin (34. Quick) - Luukkonen, strely na bránku: 26:22.







Ottawa Senators - New York Islanders 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Góly: 48. Jensen (Chabot, Stützle), 55. Batherson (Stützle, Sanderson) - 36. Lee (Horvat, Pulock), 39. Pageau (Horvat, Lee), 43. Wahlstrom (Martin, MacLean), 60. Horvat (Mayfield). Brankári: Forsberg - Varlamov, strely na bránku: 30:25.







Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 20. Kučerov (Hagel, Lilleberg) - 56. Tippett (Konecny), rozh. náj. Konecny. Brankári: Vasilevskij - Fedotov, strely na bránku: 24:31.







Dallas Stars - Chicago Blackhawks 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly: 12. Steel (Stankoven, Lindell), 31. Seguin (Lundkvist, Steel), 60. Stankoven (Benn, Ljubuškin) - 49. Bertuzzi (Bedard, Donato). Brankári: Oettinger - Söderblom, strely na bránku: 40:26.







St. Louis Blues - Utah Hockey Club 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 19. Parayko (Bučnevič, Neighbours), 54. Kyrou (Bučnevič) - 1. Kesselring (Keller, Schmaltz), 39. Maccelli (Guenther, Cooley), 57. Guenther, 60. McBain (Sergačov, Hayton). Brankári: Hofer - Ingram, strely na bránku: 15:31.







Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Gól: 2. Vilardi (Scheifele). Brankári: Hellebuyck - Georgijev, strely na bránku: 28:35.







Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 2. Byfield (Foegele, Laferriere), 54. Gavrikov (Moore, Danault) - 15. Garland, 26. DeBrusk (Hughes, Hronek), 43. Hughes, 59. Miller. Brankári: Kuemper - Lankinen, strely na bránku: 28:23.







San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 25. Celebrini (Granlund, Thrun), 57. Celebrini (Granlund, Thrun) - 3. Bogosian (Chisholm, Foligno), 29. Zuccarello (Kaprizov, Rossi), 34. Boldy (Faber, Kaprizov), 47. Brodin (Gaudreau, Kaprizov), 59. Boldy. Brankári: Vaněček - Fleury.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 09:02 0 0 0 0 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:09 0 0 0 -1 1 2



Martin Pospíšil (Calgary) 12:38 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 08:07 0 0 0 -1 0 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey zvíťazili v noci na piatok v NHL doma nad Montrealom 5:3, Tomáš Tatar za domácich a ani Juraj Slafkovský v drese hostí nebodovali. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Martin Pospíšil, ktorého Calgary prehralo v Bostone 3:4 po predĺžení. Tampa Bay podľahla doma Philadelphii 1:2 po nájazadoch, Erik Černák pre zranenie odstúpil z duelu v druhej tretine.Slafkovský nastúpil v druhej útočnej formácii, odohral 16:09 min a pripísal si jednu strelu na bránku. Tatar sa predstavil v štvrtom útoku, nastúpil na 8:07 min a nevystrelil. Obaja Slováci zaznamenali jeden mínusový bod. Devils vyhrali štyri z posledných piatich duelov a sú na 3. priečke vo Východnej konferencii s mankom jedného bodu na vedúcu Floridu. Canadiens prehrali päť zápasov za sebou a uzatvárajú poradie východu. Tromi bodmi pomohli k víťazstvu Jesper Bratt (2+1) a Jack Hughes (1+2). Devils pred zápasom poslali na farmu do Uticy (AHL) obrancu Šimona Nemca.Pospíšil nastúpil v tretej päťke Calgary, na ľade strávil 12:38 min, raz ohrozil brankára súpera a zapísal jednu mínusku. O víťazstve Bostonu rozhodol 20 sekúnd pred koncom predĺženia Brad Marchand. Bol to jeho 21. gól v extračase, viac strelili v histórii NHL len Alexander Ovečkin (26) a Sidney Crosby (22). Pospíšil nebodoval v jedenástich zápasoch za sebou.Černák odohral len 9:02 min, hráči Lightning prehrali štvrtýkrát v sérii a sú na 7. priečke východu. Slovenský obranca na začiatku druhej tretiny v páde zblokoval strelu Travisa Sanheime, keď ho puk zasiahol do pravej ruky. Černák s bolesťami a bez hokejky v ruke striedanie dohral, ale v ďalšom priebehu sa už na ľade neobjavil. Lightning v tom čase po góle Nikutu Kučerova viedli 1:0. Flyers vyrovnali v 56. minúte zásluhou Owena Tippetta a v nájazdoch rozhovol Travis Konecny. Prvé víťazstvo v NHL zaznamenal Ivan Fedotov, ktorý chytil 23 striel Tampy. Tréner “letcov” John Tortorella nezaradil do zostavy nádejného nováčika Matveja Mičkova, ktorý bol len zdravý náhradník.