Fehérváry sa rozlúčil so sezónou, Montreal prehral vo Philadelphii
Devils s Nemcom prehrali v Bostone.
New York 15. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu v zostave so Slovákom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:4. Celkovo boli v akcii štyria Slováci, ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.
Montreal patrí medzi tímy, ktoré postúpili do play off a v základnej časti absolvoval posledný zápas. Vo štvrťfinále Východnej konferencie sa stretne s Tampou Bay, kde pôsobí ďalší Slovák Erik Černák. Útočník Slafkovský strávil vo Philadelphii na ľade 22:29 minúty, vyslal dve strely na bránku a nazbieral tri mínusové body.
Okrem neho naskočili na ľad aj Martin Fehérváry (Washington), pre ktorého sa sezóna skončila výhrou 2:1 na ľade Columbusu. Zvíťazilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským, a to 7:5 nad Pittsburghom. Obranca Šimon Nemec (New Jersey) sa rozlúčil so zámorskou sezónou prehrou 0:4 v Bostone, keď domáci strelili všetky góly v úvodnom dejstve.
Montreal patrí medzi tímy, ktoré postúpili do play off a v základnej časti absolvoval posledný zápas. Vo štvrťfinále Východnej konferencie sa stretne s Tampou Bay, kde pôsobí ďalší Slovák Erik Černák. Útočník Slafkovský strávil vo Philadelphii na ľade 22:29 minúty, vyslal dve strely na bránku a nazbieral tri mínusové body.
Okrem neho naskočili na ľad aj Martin Fehérváry (Washington), pre ktorého sa sezóna skončila výhrou 2:1 na ľade Columbusu. Zvíťazilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským, a to 7:5 nad Pittsburghom. Obranca Šimon Nemec (New Jersey) sa rozlúčil so zámorskou sezónou prehrou 0:4 v Bostone, keď domáci strelili všetky góly v úvodnom dejstve.
výsledky:
Boston - New Jersey 4:0, Columbus - Washington 1:2, NY Islanders - Carolina 1:2, Philadelphia - Montreal 4:2, Minnesota - Anaheim 3:2, Calgary - Colorado 1:3, Utah - Winnipeg 5:3, St. Louis - Pittsburgh 7:5, Vancouver - Los Angeles 4:3 pp
Boston - New Jersey 4:0, Columbus - Washington 1:2, NY Islanders - Carolina 1:2, Philadelphia - Montreal 4:2, Minnesota - Anaheim 3:2, Calgary - Colorado 1:3, Utah - Winnipeg 5:3, St. Louis - Pittsburgh 7:5, Vancouver - Los Angeles 4:3 pp
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles