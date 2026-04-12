Nedela 12. apríl 2026
Montreal prišiel krátko pred play off o obrancu Dobsona

.
Hráč Montrealu Canadiens Cole Caufield (13) oslavuje so spoluhráčom, Slovákom Jurajom Slafkovským (vpravo) po tom, ako skóroval proti Columbusu Blue Jackets v zápase zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets v Montreale 11. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Montreal 12. apríla (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens prišiel krátko pred štartom play off NHL o kľúčového obrancu Noaha Dobsona. Ten sa zranil pri blokovaní strely v nočnom zápase s Columbusom Blue Jackets (2:5).

Spoluhráča Juraja Slafkovského trafil v druhej tretine do ruky obranca Blue Jackets Zach Werenski a hoci Dobson striedanie dohral, neskôr zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Tréner Martin St. Louis nemal krátko po stretnutí informácie o jeho stave.

Dvadsaťšesťročný Dobson prišiel do Montrealu pred sezónou z New Yorku Islanders výmenou za Emila Heinemana a dva draftové výbery v roku 2025 (Victor Eklund a Kashawn Aitcheson). Kanadský obranca sa zaradil medzi opory Montrealu, nastupoval v prvej formácii a v 80 zápasoch nazbieral 47 bodov (12+35) s časom na ľade viac ako 22 minút. Z obrancov Canadiens je produktívnejší iba Lane Hutson (76 bodov).

Montreal už má istú miestenku do play off, pred sebou má ešte dva zápasy vonku (NY Islanders, Philadelphia) a bojuje o čo najlepšiu pozíciu v Atlantickej divízii. Aktuálne je tretí s rovnakým počtom bodov (104) ako Tampa Bay Lightning, na čele je Buffalo Sabres (106).
.

Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa