Montreal prišiel na 4 týždne o Harveyho-Pinarda, zranil sa aj Harris

Montreal 12. februára (TASR) - Kanadský hokejista Rafael Harvey-Pinard bude chýbať Montrealu Canadiens štyri až šesť týždňov pre zranenie v dolnej časti tela. Okrem neho vypadne zo zostavy tímu NHL aj Jordan Harris. Obranca má zranenie v hornej časti tela a jeho stav sa bude posudzovať na dennej báze.



Harvey-Pinard v sobotu nedohral duel s Dallasom (2:3). Dvadsaťpäťročný krídelník po kolízii so spoluhráčom Joelom Armiom odišiel do šatne počas druhej tretiny a už sa nevrátil späť na striedačku tímu. Montreal ho zaradil na listinu zranených hráčov. V tejto sezóne nastúpil v 23 zápasoch a zaznamenal 7 bodov (1+6). Harvey-Pinard na začiatku sezóny vynechal dva mesiace pre iné zranenie v dolnej časti tela, keď absentoval od 16. novembra do 10. januára. Habs povolali namiesto neho Joshua Roya z Lavalu Rocket v AHL, ktorý nastúpil už v nedeľu proti St. Louis.



Harris opustil nedeľňajší zápas proti Blues v prvej časti po tom, čo ho Sammy Blais narazil na mantinel. Ten dostal za faul trest do konca stretnutia. Dvadsaťtriročný obranca odohral v tejto sezóne 31 duelov, dosiahol gól a päť asistencií.



V organizácii pôsobia aj dvaja slovenskí útočníci. Juraj Slafkovský pravidelne nastupuje v profilige, Filip Mešár hrá v juniorskej Ontario Hockey League (OHL), kde oblieka dres Kitcheneru Rangers.