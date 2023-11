Montreal prvýkrát v LA neskóroval, Makar vytvoril ďalšie rekordy

New York 26. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský bol pri historickej prehre Montrealu v nočnom zápase NHL. Canadiens prehrali v Los Angeles 0:4 a prvýkrát na ľade tohto kalifornského klubu vyšli naprázdno. V predchádzajúcich 76 zápasov vždy v LA strelili aspoň jeden gól. Obranca Cale Makar vylepšil ďalšie rekordy profiligy.



Čisté konto v drese LA zaznamenal Phoenix Copley, ktorý ako tretí brankár Kings bodoval vo všetkých prvých piatich zápasoch sezóny. Pred ním to dokázali Darcy Kuemper a Jonathan Quick.



V zaujímavom súboji tímov z Originálnej šestky vyhrali hráči New Yorku Rangers nad Bostonom 7:4. Dva góly, z toho jeden v oslabení strelil za “jazdcov” Chris Kreider, pre ktorého to boli 161. a 162. presný zásah v Madison Square Garden. Americký útočník prekonal zápis Briana Leetcha a dostal sa na druhé miesto v klubovej histórii za Roda Gilberta (165).



Tridsaťsedemročný brankár Rangers Jonathan Quick zaznamenal 27 zákrokov a natiahol bodovú sériu na sedem duelov. Ak neprehrá v riadnom čase ani pri ďalšom vystúpení, tak zopakuje na druhom mieste klubovej histórie zápis Jaroslava Haláka zo sezóny 2022-23 v počte zápasov s bodom za sebou vo veku 37 a viac rokov.



O víťazstve Pittsburghu nad Torontom (3:2) rozhodol Erik Karlsson, ktorý strelil 34. víťazný gól. Na druhom mieste spomedzi aktívnych obrancov vyrovnal zápis Olivera Ekmana-Larssona (Florida), na čele je Brent Burns z Caroliny (42).



Piatykrát nastúpili proti sebe v NHL bratia Nylanderovci, nebodoval Alex (Pittsburgh), ani William (Toronto). Premiérovo sa proti Maple Leafs predstavil bývalý generálny manažér klubu (2018-2023) Kyle Dubas, ktorý je od 1. júna riaditeľom hokejových operácií Penguins.



Auston Matthews nebodoval vo svojom 500. zápase v NHL, útočník Toronta má doteraz bilanciu 313+250. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal 963. asistenciu a už len jedna mu chýba aby na 14. mieste histórie vyrovnal zápis Douga Gilmoura.



Cale Makar sa dostal na druhé miesto produktivity obrancov Avalanche v histórii, keď zaznamenal 276. bod a predbehol Johna-Michaela Lilesa. Na čele je Tyson Barrie (307). Makar (asistencia pri víťazstve nad Calgary 3:1) na 276 bodov potreboval len 258 zápasov, Liles nazbieral 275 bodov za 523 duelov. Makar strelil v prvých 20 zápasoch päť gólov, pridal 25 asistencií a stal sa najrýchlejším obrancom v klubovej histórii s 30 bodmi. Doterajší rekord držal Jeff Brown, ktorý v sezóne 1988-89 nazbieral 30 bodov za prvých 24 zápasov sezóny.



Makar sa stal druhým obrancom s 30 bodmi v tejto sezóne po Quinnovi Hughesovi (Vancouver). Obaja sa na túto métu dostali za prvých 20 zápasov sezóny, niečo podobné zažila NHL len raz v ročníku 1987-1988 (Doug Wilson a Paul Coffey). Okrem toho zadák "lavín" prekonal aj rekord NHL v počte asistencií obrancu v mesiaci november. Dvadsaťpäťročný Kanaďan ich nazbieral už 19, o jednu viac ako Ray Bourque v novembri 1984.



Quinn Hughes zaznamenal asistenciu pri prehre Vancouveru v San Jose (3:4) a natiahol bodovú sériu na 11 zápasov. Podobnú sériu mal predtým aj Filip Hronek, Canucks sú prvým tímom v histórii NHL, ktorý má dvoch obrancov v jednej sezóne s takýmito bodovými šnúrami.



Dva góly Canucks strelil Brock Boeser a s 15 gólmi sa dotiahol na lídra kanonierov súťaže Nikutu Kučerova (Tampa Bay).