Montreal sa dohodol na novom dvojročnom kontrakte s obrancom Widemanom

Montreal 7. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens sa dohodol na novom dvojročnom kontrakte s obrancom Chrisom Widemanom.



Tridsaťdvaročnému bekovi sa po tejto sezóne skončila zmluva a od 13. júla by bol neobmedzený voľný hráč. Do Montrealu prišiel vlani v lete a v 64 zápasoch strelil štyri góly a pridal 23 asistencií. S 27 bodmi sa delil o post najproduktívnejšieho obrancu klubu spolu s Jeffom Petrym. "Tento rok bol pre náš klub ťažký, no na osobnej úrovni som dostal šancu hrať v NHL a znovu sa etablovať v lige. Moja žena a ja milujeme toto mesto, takže to bolo ľahké rozhodnutie," uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku.



Widemana draftovala Ottawa zo stého miesta už v roku 2009, do NHL však nazrel až v sezóne 2015/2016. Po tri a pol sezónach v drese Senators odišiel do Edmontonu a neskôr Floridy, kde však vôbec nehrával. Sezónu 2019/2020 strávil v AHL a následne odišiel do KHL. V ročníku 2020/21 patril k lídrom Torpeda Nižnij Novgorod, keď v 59 zápasoch základnej časti nazbieral 41 bodov (9+32) a stal sa najproduktívnejším obrancom súťaže. Po sezóne ho vyhlásili aj za najlepšieho zadáka KHL. Darilo sa mu aj v drese USA, keď na MS v Rige získal bronz a opäť si otvoril cestu do NHL. V nej odohral dokopy 245 duelov a nazbieral 72 bodov (20+52), v 15 stretnutiach play off pridal gól a tri asistencie.