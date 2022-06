Montreal sa dohodol s trénerom St. Louisom do konca sezóny 2024/25

Montreal 1. júna (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens sa dohodol na predĺžení spolupráce s kormidelníkom Martinom St. Louisom. Člen hokejovej Siene slávy, ktorý obliekal väčšinu úspešnej hráčskej kariéry dres Tampy Bay Lightning, sa dohodol s tímom NHL do konca sezóny 2024/25.



"Sme šťastní, že môžeme oficiálne vymenovať Martina za hlavného trénera Montrealu Canadiens. Je to osvedčený líder, skvele komunikuje a veľmi dobre rozumie hre, pre ktorú má zápal," uviedol na adresu St. Louisa generálny manažér Kent Hughes. Štyridsaťšesťročný kouč vedie historicky najúspešnejší klub profiligy od 9. februára, keď nahradil Dominiqa Ducharma a mužstvo s ním zaznamenalo výrazne zlepšenie. St. Louis pritom zažíva na lavičke premiéru v pozícii hlavného trénera - predtým pôsobil ako špeciálny konzultant pre Columbus Blue Jackets.



"Napriek náročným okolnostiam dokázal svojím príchodom vniesť do tímu čerstvý vzduch a hráči z toho profitovali na individuálnej aj kolektívnej úrovni," dodal viceprezident Montrealu pre hokejové operácie Jeff Gorton. Canadiens majú za sebou nevydarenú sezónu – nepostúpili do play off a s 55 bodmi skončili ako najslabší tím základnej časti.