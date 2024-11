Montreal so Slafkovským prehral s Calgary 2:3 po predĺžení

NHL - výsledky



Buffalo - Ottawa 5:1, Carolina - Philadelphia 6:4, Montreal - Calgary 2:3 pp, Toronto - Boston 4:0, New York Islanders - Pittsburgh 4:3 pp a sn, Minnesota - Los Angeles 1:5, St. Louis - Tampa Bay 3:2, Winnipeg - Utah 3:0, Colorado - Seattle 6:3, Anaheim - Vancouver 1:5, San Jose - Columbus 1:0 v 3. tretine

New York 6. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade Montrealu 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník v tíme domácich Juraj Slafkovský a ani jeho krajan Martin Pospíšil vo farbách Flames sa nezapísali do kanadského bodovania. Nebodoval ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla domácemu St. Louis 2:3.Pospíšil si v Montreale vytvoril negatívny osobný rekord v NHL, keď nebodoval v 10. zápase za sebou. Tréner Ryan Huska ho zaradil na pravé krídlo štvrtej formácie a na ľade strávil 11:47 min. Prezentoval sa tromi strelami. O jednu menej mal Slafkovský, ktorý hral v druhej formácii a odohral 18:25 min. Canadiens prehrali štvrtý zápas v rade a spadli na predposledné 15. miesto vo Východnej konferencii. Hrdinom Flames sa stal útočník Matt Coronato, ktorý v 58. vyrovnal na 2:2 a už po siedmich sekundách v predĺžení rozhodol o víťazstve svojho tímu.Negatívnu sériu si predĺžii aj hráči Tampy Bay, pre ktorých bola prehra na ľade St. Louis tretia za sebou. Černák hral tradične v druhej obrannej dvojici "bleskov" s Ryanom McDonaghom a na ľade strávil celkovo 20:37 min.Bodovo slabší tím Východnej konferencie než Montreal je iba Philadelphia, ktorá v noci na stredu podľahla domácej Caroline 4:6. Pre vo forme hrajúcich "hurikánov" to bolo už siedme víťazstvo za sebou. Hosťom nepomohli k bodovému zisku ani štyri kanadské body útočníka Travisa Konecneho (2+2). Carolina je v tabuľke Východnej konferencie na druhom mieste o bod za Floridou, ktorá však odohrala o dva zápasy viac.Hráči Toronta nedopustili tretiu prehru v rade a na domácom ľade zdolali Boston 4:0. Domácim chýbal kapitán Auston Matthews, ktorého vyradilo zranenie v hornej časti tela. Brankár Anthony Stolarz zneškodnil 29 striel hostí, dosiahol prvé čisté konto v sezóne a deviate v profilige. Boston prehral po dvoch víťazstvách. Najlepší strelec Bruins nedávnych sezón David Pastrňák neskóroval v piatom zápase za sebou.Pittsburgh viedol na ľade New Yorku Islanders 3:1, no domáci sa napokon radovali z triumfu 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozodujúci premenil Bo Horvat, ktorý mal predtým dve asistencie. Hokejisti Los Angeles zastavili víťaznú sériu Minnesoty na čísle tri, keď na jej ľade triumfovali 5:1.Brankár Winnipegu Connor Hellebuyck zneškodnil všetkých 21 striel hráčov Utahu, ktorí prehrali na ľade najlepšieho tímu súťaže 0:3. Pre 31 ročného Američana to bolo druhé čisté konto v ročníku. Jets zvíťazili vo štvrtom zápase za sebou a prehrali iba v jednom z 13 duelov doterajšieho priebehu súťaže. Utah prehral šesť z uplynulých siedmich zápasov.Kapitán Colorada Nathan MacKinnon sa asistenciami podieľal na piatich góloch svojho tímu, ktorý na domácom ľade zdolal Seattle 6:3. Oba tímy mali pred zápasom za sebou tri prehry za sebou. Nielen MacKinnon, ale aj jeho spoluhráč obranca Cale Makar si v zápase predĺžil bodovú sériu, ktorá trvá od začiatku sezóny už 13 zápasov.