Montreal so Slafkovským zvíťazil nad Edmontonom 3:0

NHL - výsledky:



Boston - Columbus 1:5, Philadelphia - Colorado 2:3, Montreal - Edmonton 3:0, Dallas - Anaheim 2:4, Utah - Washington 2:6, San Jose - Detroit 5:4 pp

New York 19. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Edmontonom 3:0. Slovenský útočník v drese domácich Juraj Slafkovský si do štatistík si pripísal jeden plusový bod. Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry, jeho tím zvíťazil na ľade domáceho Utahu 6:2.Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals, keď na ľade strávil 20:22 minút. Do štatistík si pripísal jeden plusový bod a aj jednu strelu na bránku. Zápas odohral v tretej obrannej dvojici s Trevorom van Riemsdykom. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil dva góly a osamostatnil sa na prvom mieste najlepších strelcov ligy. Po 18 zápasoch má na konte 14 gólov. Zároveň znovu ukrojil z manka na najlepšieho strelca histórie Waynea Gretzkého a k jeho prekonaniu mu zostáva streliť ešte 27 gólov.Slafkovský nastúpil na krídle prvej formácie s centrom Nickom Suzukim a Kirbym Dachom. Na ľade strávil 17:20 min. a prezentoval sa aj dvomi strelami. Nebodoval v treťom zápase po sebe. Na ľade bol pri prvom góle domácich, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Brankár Samuel Montembeault zneškodnil 30 striel hostí a dosiahol druhé čisté konto v sezóne. Canadiens iba druhýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. "Olejári" prehrali aj druhý zápas z trojzápasového tripu po kanadských mestách a tretíkrát v sezóne neskórovali. Domácim sa podarilo eliminovať dve ofenzívne hviezdy hostí Connora McDavida a Leona Draisaitla, ktorí odohrali v zápase viac než 20 minút, no pripísali si iba dve, resp. tri mínusové body.Hráči Columbusu zvíťazili na ľade Bostonu prvýkrát od januára 2020. Víťazstvom 5:1 si vylepšili bilanciu z nedávnych zápasov, keď zvíťazili v druhom z uplynulých deviatich. Boston prehral tretíkrát po sebe.Hráči Colorda zvíťazili na ľade Philadelphie 3:2 a zvíťazili vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Flyers prehrali prvýkrát po troch víťazstvách. Dvomi gólmi sa na víťazstve podieľal obranca Cale Makar. Duel priniesol aj nepríjemný moment, keď jedného z dvojice hlavných rozhodcov Mitcha Dunninga odniesli z ľadu na nosidlách po tom, čo ho atakoval obranca hostí Josh Mason. Po prevoze absolvoval vyšetrenia v nemocnici, ktoré neukázali zdravotný problém.O prekvapenie sa postarali hokejisti Anaheimu, ktorí triumfovali v Dallase 4:2. Výrazne im k tomu pomohol český brankár Lukáš Dostál, ktorý zneškodnil 34 striel a aj útočník Brett Leason s bilanciou gól a dve asistencie. Dallas prehral prvýkrát po troch víťazstvách.Hokejisti San Jose zdolali Detroit 5:4 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodla v 61. minúte jednotka draftu 2024 Macklin Celebrini.