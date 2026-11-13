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Montreal so Slafkovským zvíťazil v Bostone 5:2
Canadiens ukončili sériu štyroch víťazných stretnutí svojho súpera a vo Východnej konferencii majú tretiu najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu.
Autor TASR,aktualizované
New York 13. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na piatok v NHL na ľade Bostonu 5:2. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Canadiens ukončili sériu štyroch víťazných stretnutí svojho súpera a vo Východnej konferencii majú tretiu najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu. Odohrali pritom o jeden duel menej. Z víťazstva sa zo Slovákov tešil aj útočník Dalibor Dvorský so St. Louis na ihrisku Utahu. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol, rozhodlo sa v samostatných nájazdoch. Washington aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehral v New Jersey 2:5. V zostave Tampy Bay sa po zranení v predchádzajúcom stretnutí v Buffale neobjavil Erik Černák, hráči Lightning podľahli Columbusu u súpera 1:3.
Canadiens ukončili sériu štyroch víťazných stretnutí svojho súpera a vo Východnej konferencii majú tretiu najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu. Odohrali pritom o jeden duel menej. Z víťazstva sa zo Slovákov tešil aj útočník Dalibor Dvorský so St. Louis na ihrisku Utahu. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol, rozhodlo sa v samostatných nájazdoch. Washington aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehral v New Jersey 2:5. V zostave Tampy Bay sa po zranení v predchádzajúcom stretnutí v Buffale neobjavil Erik Černák, hráči Lightning podľahli Columbusu u súpera 1:3.
NHL - výsledky:
Seattle - Carolina 1:4, Boston - Montreal 2:5, Columbus - Tampa Bay 1:3, New Jersey - Washington 5:2, Ottawa - Colorado 4:3 pp, Toronto - Minnesota 2:5, Florida - Detroit 5:4, Dallas - Winnipeg 3:8, Chicago - Buffalo 3:2 pp, Utah - St. Louis 0:1 pp a sn, Los Angeles - New York Islanders 2:5
Seattle - Carolina 1:4, Boston - Montreal 2:5, Columbus - Tampa Bay 1:3, New Jersey - Washington 5:2, Ottawa - Colorado 4:3 pp, Toronto - Minnesota 2:5, Florida - Detroit 5:4, Dallas - Winnipeg 3:8, Chicago - Buffalo 3:2 pp, Utah - St. Louis 0:1 pp a sn, Los Angeles - New York Islanders 2:5