Montreal vyhral a Slafkovský dosiahol gól a asistenciu

NHL - výsledky:



Montreal - Buffalo 6:1 /J. SLAFKOVSKÝ za domácich 1+1/,

Pittsburgh - Los Angeles 3:2 pp,

Tampa Bay - Columbus 5:3,

Carolina - New York Islanders 4:0,

Nashville - New York Rangers 2:0,

St. Louis - New Jersey 1:4,

Chicago - Washington 3:2,

Calgary - Boston 3:4 pp /M. POSPÍŠIL za domácich 0+1/,

Seattle - Ottawa 0:3,

San Jose - Winnipeg 3:4

New York 18. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v noci na stredu v NHL gólom a asistenciou k triumfu Montrealu nad Buffalom 6:1. V drese Canadiens sa blysol hetrikom Fín Patrik Laine. Martin Pospíšil zaznamenal asistenciu, ale Calgary prehralo s Bostonom 3:4 po predĺžení. Neuspel ani Washington s Martinom Fehérvárym na ľade Chicaga 2:3. Z víťazstva sa tešili Tomáš Tatar (New Jersey) a Erik Černák v drese Tampy Bay.Slovenský útočník si pripísal najprv asistenciu v 7. minúte počas presilovej hry, keď našiel na pravom kruhu kapitána Nicka Suzukiho, ktorý poslal puk na ľavý a Laine strelou z prvej zvýšil na 2:0. Slafkovský sa dočkal v úvode druhej tretiny. Najprv skvelou prácou hokejkou vybojoval puk pre Colea Caufielda, amerického krídelníka síce vychytal Ukko-Pekka Luukkonen, ale Slovák spoza bránky dostal puk do siete. Bol to pre neho tretí gól v sezóne a prvý od 27. novembra.uviedol Suzuki na adresu Slafkovského. Ten sa predstavil opäť v prvej formácii, odohral 14:35 minúty a mal dve strely a aj jeden plusový bod. Po 28 dueloch má na konte 17 bodov (3+14). Prvou hviedou večera bol však Laine. Fínsky krídelník sa presadil trikrát v presilovej hre a vždy z ľavého kruhu. Bol to pre neho 11. hetrik v kariére. Suzuki, Caufield a Lane Hutson mali zhodne po dve asistencie. Sabres prehrali jedenásty duel za sebou.Šesťzápasový bodový pôst ukončil Pospíšil. V úvode druhej tretiny bol na začiatku akcie, po ktorej skóroval Nazem Kadri a zvýšil na 2:0. Calgary viedlo na Bostonom i 3:1, ale nakoniec duel prehralo. Čech David Pastrňák rozhodol 38 sekúnd pred koncom predĺženia o triumfe Bruins 4:3. Pospíšil odohral 16:16 minúty, zaznamenal jednu strelu a dosiahol aj sedem hitov - najviac zo všetkých hráčov zápasu. Slovák má po 32 dueloch bilanciu 2+9.Ani Washington neudržal dvojgólový náskok a prehral druhý duel za sebou. Capitals viedli po presných zásahoch Pierrea-Luca Duboisa a Andrewa Mangiapaneho. Hráči Blackhawks však v tretej časti výsledok otočili. Už po 51 sekundách od jej začiatku skóroval v oslabení Iľja Michejev, TJ Brodie vyrovnal v 55. minúte a obrat dokonal Ryan Donato. Útočník Teuvo Teräväinen si pripísal asistenciu pri každom góle domácich. Fehérváry sa predstavil v druhej obrannej dvojici Washingtonu, strávil na ľade 18:32 minúty, mal dve "plusky", jednu strelu a hit.Tatar sa po dvoch stretnutiach vrátil do zostavy Devils a tešil sa z víťazstva. New Jersey uspelo v St. Louis 4:1 a dostalo sa na prvé miesto Východnej konferencie. Pred Capitals má však len jednobodový náskok a odohralo o tri zápasy viac. Americký útočník Stefan Noesen odohral svoj 400. zápas v základnej časti a oslávil ho gólom. Za hostí, ktorí vyhrali tretí zápas v rade, skórovali aj Ondřej Palát, Brenden Dillon a Jesper Bratt. Jack Hughes mal dve asistencie. Tatar sa predstavil tradične v štvrtej formácii, odohral 11:59 minúty, mal jednu strelu a menší trest za podrazenie.Triumfovala aj Tampa s Černákom. Lightning rozhodli o výsledku proti Columbusu už po dvoch tretinách, keď viedli 4:0. Blue Jackets síce v tretej časti znížili na rozdiel jedného gólu, no Brayden Point postil víťazstvo strelou do prázdnej bránky. Nick Paul zaznamenal trojbodový duel (1+2). Jake Guentzel mal bilanciu 1+1 a skóroval v siedmom stretnutí za sebou. Slovenský obranca odohral 20:39 minúty a pripísal si jeden plusový bod, strelu a dva hity.Los Angeles malo skvelý štart na ľade Pittsburghu, keď Adrian Kempe otvoril skóre už po 33 sekundách. Kings viedli aj 2:1 po presnom zásahu Alexa Turcotteho. Penguins však odpovedali zásluhou Jevgenija Malkina a Matt Grzelcyka. O triumfe domácich rozhodol v 62. minúte Rickard Rakell. Švajčiarsky útočník v drese Kevin Fiala odohral svoj 600. zápas v základnej časti.Carolina uspela nad New Yorkom Islanders 4:0. Bankár Piotr Kočetkov dosiahol 32 zákrokov a pripísal si prvé čisté konto v sezóne a deviate v profiligovej kariére.uviedol podľa nhl.com. Sebastian Aho dosiahol gól a asistenciu, Shayne Gostisbehere mal bilanciu 0+2. Presadili sa aj Andrej Svečnikov Jordan Martinook a Tyson Jost.Triumfoval aj najhorší tím ligy Nashville. Predators triumfovali nad New Yorkom Rangers 2:0. Juuse Saros zneškodnil 25 striel a zaznamenal tretí shutout v ročníku a 26. v kariére. Za domácich sa presadili Jonathan Marchessault a Adam Wilsby, pre ktorého to bol prvý gól v profilige. Steven Stamkos a Filip Forsberg mali zhodne po dve asistencie.Nulu si pripísal aj Linus Ullmark v drese Ottawy. Senators vďaka jeho 30 zákrokom uspeli na ľade Seattlu 3:0 a zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou a šieste z uplynulých siedmych duelov. Švédsky brankár dosiahol tretie čisté konto v sezóne a 11. v profilige. Za hostí sa presadili Shane Pinto, Noah Gregor a Tim Stützle.