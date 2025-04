Montreal vyhral na ľade Nashvillu 2:1

New York 7. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Nashvillu 2:1 a posilnili si pozíciu v boji o play off. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese Canadiens nebodoval v druhom stretnutí za sebou. Buffalo zdolalo Boston 6:3, keď sa hetrikom blysol Tage Thompson. Udalosťou nedeľného programu bol duel medzi New Yorkom Islanders a Washingtonom (4:1). Ruský hokejista Alexander Ovečkin a kapitán Capitals strelil svoj 895. gól v základnej časti, prekonal historický rekord Waynea Gretzkého.



Montreal dosiahol piaty triumf za sebou, upevnil si ôsme miesto vo Východnej konferencii a drží druhú voľnú kartu do play off. Predators viedli od 5. minúty zásluhou Stevena Stamkosa, no v úvode druhej tretiny hostia skórovali dvakrát a tesný náskok si udržali až do konca duelu. Presadili sa Cole Caufield a Patrik Laine. Slafkovský odohral 15:04 minúty, zaznamenal jeden hit a plusový bod. Dostal aj dvojminútový trest za hrubosť po bitke s obrancom Marcom Del Gaizom. Výrazný podiel na víťazstve mal český brankár Jakub Dobeš, ktorý zaznamenal 36 úspešných zákrokov.



Formu potvrdilo aj Buffalo, ktoré vyhralo štvrýkrát za sebou a v siedmom z uplynulých ôsmich stretnutí. Thompsona spečatil hetrik gólom do prázdnej brány. Rasmus Dahlin a Alex Tuch mali zhodne gól a asistenciu. Bowen Byram a Peyton Krebs dosiahli bilanciu 0+2. Hosťujúci ofenzívny líder David Pastrňák mal tri asistencie.



Ovečkin zaznamenal rekordný zásah v zápase na ľade New Yorku Islanders, keď v 28. minúte znížil v presilovke na priebežných 1:2. Bol to jediný gól Capitals, ktorí prehrali 1:4. Tridsaťdeväťročný krídelník sa od noci na sobotu delil o gólový rekord s Gretzkým, legendárny kanadský útočník ho predtým sám držal dlhých 31 rokov. Ovečkin sa už v predchádzajúcom stretnutí proti Chicagu (5:3) dostal dvoma gólmi na métu 894 zásahov v kariére, čím vyrovnal Gretzkého zápis. "The Great One" bol aj v nedeľu v hľadisku, aby na vlastné oči videl, ako ho Ovečkin zosadí z čela historickej gólovej tabuľky. Moment ruského útočníka prišiel v prvej presilovke Washingtonu, keď dostal krížnu prihrávku od Toma Wilsona a zo svojej obľúbenej parkety spoza kruhu na buly prekonal krajana Iľju Sorokina v bránke „ostrovanov“. Ovečkin predtým Sorokinovi nikdy nedal gól. Po rekordnom zásahu sa hodil na ľad, kde k nemu vyrazili spoluhráči zo striedačky. Hala explodovala radosťou, fanúšikovia volali „Ovi, Ovi“. Zápas na dlhé minúty prerušili a nasledoval slávnostný ceremoniál.



Pri historickom zápise bol aj slovenský obranca Martin Fehérváry, Ovečkinov spoluhráč v tíme Capitals. "The Great 8" dosiahol rekordný 895. gól vo svojom 1487. zápase v základnej časti, všetky odohral za Washington, ktorý si ho vybral ako draftovú jednotku v roku 2004. Gretzky skóroval v presne rovnakom počte stretnutí 894-krát, v rokoch 1979-1999 exceloval v dresoch Edmontonu Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a New York Rangers. Na čele historickej tabuľky strelcov bol od 23. marca 1994, keď dal svoj 802. gól a prekonal vtedy zápis Gordieho Howea. Počas základnej časti strelil potom ďalších 92 gólov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 1999 po 20 sezónach v zámorskej profilige. Washington napriek prehre jasne vedie Východnú konferenciu. Fehérváry počas 20:31 minút na ľade nazbieral dve mínusky, vyslal jednu strelu na bránku a zblokoval dve strely súpera. Islanders vybojovali druhé víťazstvo za sebou a stále tak živia nádej na účasť v play off.



NHL - výsledky:



New York Islanders - Washington 4:1, Minnesota - Dallas 3:2 pp, Ottawa - Columbus 4:0, Detroit - Florida 2:1, Buffalo - Boston 6:3, Chicago - Pittsburgh 3:1, Nashville - Montreal 1:2, Vancouver - Vegas 2:3



postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Carolina, Toronto, Tampa Bay, Florida



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Colorado, Vegas, Los Angeles