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Montreal vyhral v New Jersey 3:2, Slafkovský s asistenciou
Slafkovský asistoval pri vyrovnávajúco góle Nicka Suzukiho na priebežných 2:2 v 20. minúte.
Autor TASR,aktualizované
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New York 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou k výhre Montrealu Canadiens na ľade New Jersey Devils (3:2). Útočník prvej formácie tak bodoval v dvoch z posledných troch zápasov.
Slafkovský asistoval pri vyrovnávajúco góle Nicka Suzukiho na priebežných 2:2 v 20. minúte. Puk poslal v presilovej hre na modrú čiaru Laneovi Hutsonovi, ktorého strelu tečoval Suzuki. Slafkovský strávil na ľade 17:20 minúty a okrem asistencie mal na konte jednu plusku.
V ďalších dvoch nočných zápasoch vyhral Boston v Detroite 4:1 a v tom istom pomere si poradil Utah s Coloradom.
Slafkovský asistoval pri vyrovnávajúco góle Nicka Suzukiho na priebežných 2:2 v 20. minúte. Puk poslal v presilovej hre na modrú čiaru Laneovi Hutsonovi, ktorého strelu tečoval Suzuki. Slafkovský strávil na ľade 17:20 minúty a okrem asistencie mal na konte jednu plusku.
V ďalších dvoch nočných zápasoch vyhral Boston v Detroite 4:1 a v tom istom pomere si poradil Utah s Coloradom.
NHL - výsledky:
Utah - Colorado 4:1, Detroit - Boston 1:4, New Jersey - Montreal 2:3 /J. SLAFKOVSKÝ 0+1/
Utah - Colorado 4:1, Detroit - Boston 1:4, New Jersey - Montreal 2:3 /J. SLAFKOVSKÝ 0+1/