Montreal vymenil Petryho a Poehlinga do Pittsburghu za Mathesona

Pittsburgh 17. júla (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens vymenil obrancu Jeffa Petryho a útočníka Ryana Poehlinga do Pittsburghu Penguins. Opačným smerom zamieril obranca Mike Matheson, ku ktorému Canadiens získali aj voľbu v 4. kole draftu 2023.



Petrymu bude ešte tri sezóny plynúť štvorročná zmluva, ktorú podpísal s Montrealom pred sezónou 2021/2022 a platový strop klubu každoročne zaťaží sumou 6,250 milióna dolárov. Pre 34-ročného obrancu ide o druhú zmenu dresu v rámci NHL, pričom prvýkrát bude pôsobiť v americkom tíme. V roku 2006 ho zo 45. miesta draftoval Edmonton Oilers, v ktorého organizácii pôsobil do marca 2015. Montreal ho získal za dva draftové výbery a v jeho drese pôsobil v ôsmich sezónach. V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 803 zápasov, v ktorých získal 322 kanadských bodov za 87 gólov a 235 asistencií. V 48 stretnutiach play off dosiahol bilanciu 5+8.



Okrem Petryho "tučniaci" získali aj 23-ročného stredného útočníka Poehlinga, ktorého Canadiens draftovali v roku 2017 ako svoj prvý výber z celkového 25. miesta. V NHL si doteraz nevybojoval stabilnú pozíciu a aj v sezóne 2021/2022 nastupoval na farme v AHL. V drese Canadiens nastúpil v 85 zápasoch, v ktorých dosiahol bilanciu 13 gólov a 9 asistencií. Po sezóne 2022/2023 mu vyprší dvojročná zmluva s ročným platom 750-tisíc dolárov.



Matheson začal svoju kariéru v NHL vo farbách Floridy Panthers. Klub ho draftoval v roku 2012 z 23. miesta a v jeho organizácii pôsobil až do výmeny v septembri 2020. Za sebou má individuálne najviac vydarenú sezónu 2021/2022, v ktorej získal v 74 zápasoch základnej časti 31 kanadských bodov (11+20). V play off pridal v 7 zápasoch 6 bodov (1+5). Od roku 2018 mu plynie osemročná zmluva, v ktorej už vstúpila do platnosti aj klauzula o zákaze výmeny do jedného z ôsmich klubov, ktoré určil hráč. Mathesonov priemerný ročný plat je vo výške 4,875-milióna dolárov.