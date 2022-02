Montreal vymenil Toffoliho do Calgary, podľa manažéra bude prínosom

Montreal 14. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens vymenil útočníka Tylera Toffoliho do Calgary Flames. Finalista uplynulého ročníka play off zaňho získal útočníka Tylera Pitlicka, švédskeho mladíka Emila Heinemana, výber v prvom kole tohtoročného draftu a vo štvrtom kole draftu v roku 2024.



Generálny manažér Flames Brad Treliving verí, že člen majstrovského mužstva LA Kings z roku 2014 bude pre tím prínosom: "Je to víťaz Stanley Cupu, dokáže skórovať a ovplyvniť každú časť zápasu. Veľmi nám pomôže," povedal pre kanadské média.



V tejto sezóne má 29-ročný Toffoli na svojom konte deväť gólov a 17 asistencií v 37 zápasoch. V roku 2010 ho v druhom kole draftovali Los Angeles Kings a doposiaľ má na konte celkovo 370 bodov (182+188) v 614 zápasoch v NHL.



Montreal je v prebiehajúcej sezóne najhorší tím zámorskej súťaže s 23 bodmi, Calgary ťahá víťaznú šnúru šiestich zápasov po sebe a v Pacifickej divízii mu patrí druhé miesto.