Montreal vyradil Tampu Bay, Slafkovský ani Černák nebodovali
Hokejisti Montrealu vyradili v 1. kole Západnej konferencie play off zámorskej NHL hráčov Tampy Bay po víťazstve 2:1 v záverečnom 7. stretnutí série.
New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu vyradili v 1. kole Západnej konferencie play off zámorskej NHL hráčov Tampy Bay po víťazstve 2:1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským sa radovalo napriek streleckej prevahe Lightning (29:9), v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Obaja Slováci v zápase nebodovali. V úvodnom stretnutí 2. kola triumfovalo v rovnakej konferencii Colorado nad Minnesotou vysoko 9:6.
Montreal sa ujal vedenia v 19. minúte zásluhou kapitána Nicka Suzukiho. Prvou hviezdou duelu sa stal český brankár Jakub Dobeš, ktorý inkasoval iba v 34. minúte v presilovej hre po úspešnom zakončení Dominica Jamesa. Montreal v prostrednej časti nevystrelil na bránku, no v treťom dejstve mu stačilo päť streleckých pokusov na víťazný presný zásah. Sériu rozhodol v prospech „Habs“ v 52. minúte Alex Newhook. Slafkovský strávil na ľade 21:25 min. a do štatistík si zapísal jeden plusový bod. Černák odohral 17:18 min. a bol na ľade pri jednom inkasovanom góle „bleskov“. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston (4:2 na zápasy).
Úvodný duel série medzi Coloradom a Minnesotou priniesol divokú 15-gólovú prestrelku s triumfom Avalanche 9:6. Elitná formácia „lavín“ nazbierala spolu 15 kanadských bodov. Paradoxne najviac sa darilo prvej obrane Colorada v zložení Cale Makar a Devon Toews. Prvý menovaný strelil dva góly, ku ktorým pridal jednu asistenciu a bol prvou hviezdou zápasu. Toews mal bilanciu ešte lepšiu, keď okrem gólu pridal tri asistencie, čo mu stačilo na honor druhej hviezdy. Trojbodoví boli aj útočník Martin Nečas (0+3) a hviezdny center Nathan MacKinnon (1+2). Artturi Lehkonen mal na konte gól a asistenciu. Na opačnej strane zaznamenal trojbodový duel obranca Quinn Hughes s bilanciou 1+2.
NHL - výsledky:
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
siedmy zápas:
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 1:2 /stav série: 3:4, Montreal postúpil/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
prvý zápas:
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 9:6 /stav série: 1:0/
