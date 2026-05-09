Montreal vyrovnal sériu s Buffalom na 1:1, Vegas vedú nad Anaheimom
New York 9. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na sobotu na ľade Buffala 5:1 a vyrovnali stav semifinálovej série Východnej konferencie NHL na 1:1 na zápasy. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6:2 a ujali sa vedenia v sérii 2:1 na stretnutia.
Slafkovský odohral v prvom útoku Montrealu 17:56 min a zaznamenal jednu strelu na bránku a jeden bodyček. Dvoma gólmi sa v drese kanadského tímu zaskvel Alex Newhook. „Vedeli sme, že bude potrebný z našej strany veľký výkon, aby sme sa oklepali z prehry v prvom meraní síl. Myslím si, že skrz množstvo dobrých stretnutí v sezóne, sme dokázali odviesť celkom solídnu robotu. Druhý duel v tejto sérii bol pre nás veľký,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže dvojgólový Newhook. Montreal podržal 28 zákrokmi český brankár Jakub Dobeš. „Myslím si, že tri alebo štyri góly boli výsledkom našej zle práce s pukom. My sme zdolali sami seba, preto vieme, že musíme hrať lepšie. Už po prvom zápase som povedal, že je mojou prácou to, aby sme hlavami boli nastavení správne. Pokojne to mohlo byť iné pri tých troch-štyroch inkasovaných góloch,“ zamyslel sa kouč Buffala Lindy Ruff.
Montreal je zatiaľ v tohtoročnej play off stopercentný vždy, keď prehrá. Proti Buffalu tak zaknihoval v tejto štatistike štvrtú výhru po sebe. „Oproti predošlej sezóne sme sa toho naučili veľa a tiež si myslím, že sme sa posunuli. Som hrdý na to, ako sme zareagovali. Neprekvapuje ma to. Každý duel má svoj príbeh, ako aj každá séria,“ uviedol tréner Canadiens Martin St. Louis.
Hráči Vegas viedli po dvoch tretinách už 5:0, domáci Ducks v tretej dvadsaťminútovke iba skrášlili výsledok. Zažiaril útočník druhej formácie Mitchell Marner, keď si pripísal tri góly a asistenciu.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/ - sumáre:
semifinále Východnej konferencie - druhý zápas:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Benson (Timmins, Doan) - 2. Newhook (Guhle, Hutson), 5. Matheson (Danault), 25. Newhook (Evans, Dobson), 44. Carrier, 56. Suzuki (Anderson). Brankári: Lyon - Dobeš, strely na bránku: 29:28.
/stav série: 1:1/
semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Góly: 47. Sennecke (Killorn, Granlund), 56. Kreider (Terry, Carlsson) - 2. Theodore (Eichel, Stone), 13. McNabb (Marner), 20. Marner (Dorofejev, Sissons), 30. Marner (Theodore, Howden), 38. Marner (Karlsson, Barbašev), 59. Howden. Brankári: Dostál (21. Husso) - Hart, strely na bránku: 33:28.
/stav série: 1:2/
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 17:56 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
