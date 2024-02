Montreal zastavil sériu prehier, Slafkovský s trestnými minútami

NHL - výsledky:



Detroit - Washington 8:3, Florida - Buffalo 3:2, Montreal - Arizona 4:2, Philadelphia - Tampa Bay 6:2, Toronto - Vegas 2:6, Minnesota - Carolina 2:3, Nashville - Ottawa 4:1, Winnipeg - St. Louis 4:2, Calgary - Los Angeles 4:2, Colorado - Dallas 5:1, Vancouver - Pittsburgh 3:4 pp, San Jose - New Jersey 1:7 v 3. tretine

New York 28. februára (TASR) - Hokejisti Montrealu so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským zastavili päťzápasovú sériu prehier v NHL, keď v noci na stredu zdolali Arizonu 4:2. Slafkovský nebodoval vo štvrtom stretnutí za sebou, inkasoval dva dvojminútové tresty za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou. Calgary s Martinom Pospíšilom si rovnakým výsledkom poradilo s Los Angeles a vyhralo štvrtý zápas za sebou. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala v dôležitom súboji na ľade Philadelphie 2:6.Slafkovský počas 18 minút na ľade zaznamenal okrem štyroch trestných minút aj mínusový bod, jednu strelu na bránku a štyri bodyčeky. V jednom striedaní ho tréner "Habs" Martin St. Louis nechal sedieť na lavičke a nasadil namiesto neho Joshuu Roya. Coyotes sa trápia, prehrali 13. zápas v rade.Pospíšil odohral za Flames 16 a pol minúty, s ôsmimi bodyčekmi atakoval svoje osobné maximum z 16. decembra, keď predviedol deväť hitov. Pripísal si aj jeden mínusový bod.Philadelphia rozhodla o víťazstve nad Tampou Bay v tretej tretine, ktorú vyhrala 5:1. Černák v drese Lightning počas 17 a pol minúty predviedol jeden bodyček. Zápas museli v prvej tretine na desať minút prerušiť pre výpadok elektrického prúdu.Washington stále bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho prehral na ľade Detroitu vysoko 3:8. Jakub Demek si musí počkať na svoj debut v NHL, v súboji jeho Vegas na ľade Toronta figuroval v zápise ako zdravý náhradník. Golden Knights zvíťazili 6:2 aj vďaka dvom gólom a asistencii Jonathana Marchessaulta a zastavili súperovi jeho sedemzápasovú víťaznú sériu.