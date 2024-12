Montreal zdolal Anaheim 3:2 sn, Slafkovský s asistenciou

NHL - výsledky:



Buffalo Sabres - Detroit 5:6 pp a sn, New York Rangers - Chicago 1:2, Montreal - Anaheim 3:2 pp a sn /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/

New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal asistenciu v noci na utorok v zámorskej NHL. Jeho Montreal Canadiens zdolal Anaheim Ducks 3:2 po samostatných nájazdoch. Chicago triumfovalo na ľade New Yorku Rangers 2:1 a Detroit uspel v jedenásťgólovej prestrelke v Buffale 6:5 po samostatných nájazdoch.Slovenský útočník si pripísal asistenciu v 25. minúte, keď využil zaváhanie brankára Lukáša Dostala pri rozohrávke puku za bránou a bodoval po štyroch dueloch. Slafkovský našiel úplne voľného Kirbyho Dacha, ktorý trafil odkrytú časť bránky. Prvou hviezdou duelu bol Patrik Laine, skóroval v úvode zápasu počas presilovej hry a mal aj asistenciu. Fínsky krídelník sa po zranení presadil v treťom zo štyroch stretnutí a všetky tri Montreal vyhral. Laine rozhodol aj v nájazdoch, keď dosiahol gól v prvej sérii, pridal sa k nemu Cole Caufield. Za Ducks zaznamenal oba presné zásahy Troy Terry, no jeho tím prehral tretíkrát za sebou. Slafkovský odohral 14:40 minúty a okrem asistencie mal aj dva hity. V tejto sezóne nastúpil v 25 stretnutiach a má bilanciu 2+13.Chicago triumfovalo po piatich dueloch a prvýkrát pod vedením dočasného trénera Andersa Sörensena, ktorý nahradil na striedačke Lukea Richardsona. Blackhawks uspeli na ľade New Yorku Rangers 2:1. O ich víťazstve rozhodol v druhej tretine Taylor Hall, ktorý mal aj asistenciu. Brankár Arvid Söderblom dosiahol 29 úspešných zákrokov. Rangers prehrali ôsmy z uplynulých desiatich zápasov.Aj Red Wings uspeli po piatich stretnutiach. Na ľade Buffala pritom prehrávali 0:1, 2:3 i 3:5. Moritz Seider však vyrovnal v 56. minúte a v nájazdoch rozhodol kapitán Dylan Larkin. V drese hostí zaznamenal dva góly Andrew Copp. Larkin a J.T. Compher dosiahli zhodne po dve asistencie. Seider a Lucas Raymond mali bilanciu 1+1. Sabres potiahol trojbodový (2+1) Jason Zucker, no jeho tím prehral siedmykrát v sérii.