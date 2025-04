Montreal zdolal Detroit 4:1 a má na dosah play off

NHL - sumáre



Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Thompson, 37. Tuch (Byram, McLeod), 42. Peterka (Quinn). Brankári: Reimer - Kočetkov, strely na bránku: 18:33.







Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)



Góly: 7. Voronkov (Olivier), 17. Danforth (Mateychuk, Kuraly), 40. Olivier (Danforth, Gudbranson), 43. Monahan (Johnson, Werenski), 52. Fantilli (Johnson, Provorov) - 37. Zetterlund (Giroux, Chabot), 56. Chabot (Batherson, Perron). Brankári: Merzlikinš - Forsberg, strely na bránku: 35:35.







Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly: 10. Forsling (Lundell), 42. Luostarinen, 60. Verhaeghe (Marchand, Barkov) - 22. Tavares. Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 37:18.







Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)



Góly: 37. Caufield (Matheson, Suzuki), 51. Anderson (Dvorak, Gallagher), 59. Gallagher (Anderson), 60. Suzuki (Evans, Carrier) - 10. Larkin (Kane). Brankári: Montembeault - Talbot, strely na bránku: 21:36.







New Jersey Devils - Boston Bruins 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)



Góly: 34. Noesen (Sprong, Hischier), 35. Meier (Haula) - 10. Pastrňák, 20. Callahan (Wotherspoon, Pastrňák), 24. Lauko, 40. Mittelstadt (Lysell, Jokiharju), 45. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 37. Minten (Lettieri, Peeke), 51. Koepke. Brankári: Markström (51. Allen) - Swayman, strely na bránku: 22:25.







Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



Góly: 20. Crosby (Rakell, Rust), 25. Karlsson (Koivunen, Rust), 45. Letang (Malkin, Timmins), 48. Hayes (Heinen, Dewar), 59. Hayes (Heinen, Acciari). Brankári: Jarry - Knight, strely na bránku: 27:26.







Dallas Stars - Vancouver Canucks 5:6 pp (2:0, 1:0, 2:5 - 0:1)



Góly: 14. Rantanen (Johnston, Harley), 19. Marchment (Benn, Granlund), 28. Duchene (Benn, Granlund), 58. Bourque (Robertson, Ceci), 58. Granlund (Lindell, Duchene) - 41. DeBrusk (Garland, Hughes), 45. Mancini (Räty, Karlsson), 59. Räty (M. Pettersson), 60. Suter (Garland, Hronek), 60. Suter (Hronek, Hughes), 64. Sherwood (Garland). Brankári: DeSmith - Demko, strely na bránku: 28:32.







Nashville Predators - New York Islanders 7:6 (2:2, 2:2, 2:2 - 1:0)



Góly: 7. O´Reilly (Bunting, Evangelista), 12. Forsberg, 28. Stamkos (Blankenburg, Marchessault), 34. McCarron (Skjei, Marchessault), 58. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 60. Bunting (Stamkos, Skjei), 62. Svečkov (Skjei, Stamkos) - 5. Holmström (Pulock, Pageau), 17. Lee (Horvat, Pelech), 25. Holmström (Pageau, Cypľakov), 33. Cypľakov (Holmström, Pageau), 56. Palmieri, 57. Mayfield (Holmström, Romanov). Brankári: Annunen - Sorokin (42. Högberg), strely na bránku: 33:22.







Utah HC - Seattle Kraken 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)



Góly: 3. Sergačov (Stenlund, Durzi), 13. Keller (Sergačov, Guenther), 57. Yamamoto (Doan, Cooley), 21. Crouse, 32. Cooley (Guenther, Keller), 37. Schmaltz (Guenther, Sergačov), 39. Carcone (Kesselring, Stenlund) - 41. McCann (Burakovsky, Dunn). Brankári: Vejmelka - Daccord (41. Ostman), strely na bránku: 41:19.







Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2 pp a sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 50. Ničuškin (MacKinnon, Coyle), 58. Vesey (Coyle, Wood), rozh. sn Coyle - 12. Karlsson (Smith), 21. McNabb. Brankári: Wedgewood - Schmid, strely na bránku: 36:21.

Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:46 0 0 0 +1 1 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:35 0 0 0 -2 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles

New York 9. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu triumfovali v nočnom zápase NHL nad Detroitom 4:1 a šiestym víťazstvom za sebou spravili dôležitý krok k postupu do play off. Na pozícii druhej voľnej karty do vyraďovacích bojov vo Východnej konferencii majú osembodový náskok. Slovenský útočník v tíme Canadiens Juraj Slafkovský získal plusový bod.Pre Montreal i Detroit išlo o dôležitý súboj, keďže práve „červené krídla“ sú jeden z najvážnejších konkurentov Canadiens v boji o play off. Montreal má na konte 87 bodov v 78 zápasoch. V poradí o voľnú kartu za ním nasledujú štyri tímy, ktoré nazbierali po 79 bodov v 77 dueloch - New York Rangers, Detroit, New York Islanders a Columbus. Do konca základnej časti môžu získať maximálne po 10 bodov. Na triumfe Canadiens mal významnú zásluhu brankár Samuel Montembeault, ktorý inkasoval iba jeden gól z 35 striel a dosiahol 97,2-percentnú úspešnosť zákrokov. V 10. minúte ho prekonal kapitán hostí Dylan Larkin, no domáci začali od 37. minúty otáčať zápas, keď ich naštartoval gól Colea Caufielda.Hráči Buffala prišli aj o teoretickú šancu na účasť v play off, hoci ich forma z uplynulých 15 zápasov je najlepšia vo Východnej konferencii. Potvrdili ju triumfom nad Carolinou 3:0, ku ktorému pomohol brankár James Reimer 33 zákrokmi. Sabers zvíťazili v piatom zápase za sebou a v ôsmom z predošlých deviatich. Vo vyraďovacích bojoch budú chýbať v 14. sezóne v sérii. Zatiaľ naposledy sa v play off predstavili v ročníku 2010/2011.Istotu účasti vo vyraďovačke získali hráči Ottawy, hoci na ľade Columbusu prehrali 2:5. Blue Jackets si udržali teoretickú nádej na postup. Vo Východnej konferencii ostali už iba dve voľné miesta do play off. Blízko k postupu majú hráči New Jersey, ktorí mohli získať definitívu v zápase proti Bostonu, no na domácom ľade mu podľahli vysoko 2:7. Slovenský útočník domácich Tomáš Tatar odohral 12:35 minút, počas ktorých nazbieral dva mínusové body. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal český útočník David Pastrňák (1+2). Počas uplynulých troch zápasov nazbieral 11 bodov (4+7) a v prebiehajúcej sezóne ich má na konte už sto.V zápase tímov, ktoré majú istotu účasti v play off, triumfovali hráči Floridy nad Torontom 3:1. Zároveň sa tým skončili série oboch tímov - Panthers zvíťazili prvýkrát po piatich prehrách, Maple Leafs nebodovali po štyroch víťazstvách.Hráči Pittsburghu triumfovali nad Chicagom 5:0. Brankár domácich Tristan Jarry zneškodnil všetkých 26 striel hostí. Oba tímy už dávnejšie stratili šancu na účasť v play off.Mimoriadny záver zápasu videli diváci v Dallase, ktorý podľahol Vancouveru 5:6 po predĺžení. Stars viedli počas duelu 3:0 a gól Mikaela Granlunda v 58. minúte zvýšil ich náskok na 5:2. Canucks však strelili v 60. minúte tri góly a obrat zavŕšili presným zásahom Kiefera Sherwooda v predĺžení. Stars sú druhý najlepší tím Západnej konferencie s istotou play off, Canucks si udržali nádej na druhú voľnú kartu.Gólovú prestrelku videli aj diváci v Nashville, ktorý hostil New York Islanders. Oba tímy dali vo všetkých tretinách po dva góly a o triumfe domácich 7:6 rozhodol v predĺžení Fjodor Svečkov. Útočník Nashvillu Steven Stamkos sa na triumfe podieľal bilanciou 2+2, rovnakú mal útočník hostí Simon Holmström.V súboji dvoch najmladších organizácií NHL zvíťazili hráči Utahu nad Seattlom vysoko 7:1. Udržali si tým teoretickú nádej na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Na Minnesotu však strácajú deväť bodov a ich postup je už iba v teoretickej rovine. Seattle prišiel o šancu na play off už dávnejšie.Hráči Vegas viedli na ľade Colorada 2:0, no napokon nedosiahli tretie víťazstvo za sebou. Domáci triumfovali 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Ich útočník Charlie Coyle asistoval pri oboch góloch v riadnom hracom čase a napokon strelil víťazný gól. Oba tímy už majú istú účasť v play off.