Montreal zdolal Los Angeles, Tatar zaznamenal 300. bod v kariére

Výsledky:



Tampa Bay - Buffalo 5:3, New York Islanders - Florida 2:1, Montreal - Los Angeles 3:2 (za domácich T. TATAR 0+1), Ottawa - Carolina 4:1, Pittsburgh - Chicago 3:2 pp a sn, Toronto - Philadelphia 2:3 pp a sn, Washington - Vegas 5:2, Arizona - Minnesota 3:4, Colorado - Columbus 4:2, Calgary - St. Louis 2:3 pp, San Jose - Nashville 2:1 pp a sn

New York 10. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Los Angeles Kings 3:2 aj vďaka asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara. Pre Tatara to bol jubilejný 300. bod v základnej časti, v 524 dueloch má bilanciu 149+151. V tejto sezóne má na konte deväť asistencií a 14 bodov v sedemnástich zápasoch.Slovenský útočník sa podieľal na góle, ktorý v polovici prvej tretiny strelil bývalý hráč Kings Nate Thompson a zvýšil na 2:0. Canadiens postavili základy víťazstva v prvej dvadsaťminútovke, ktorú vyhrali 3:0.povedal Tatar pre klubový web Montrealu. Tréner Claude Julien pred zápasom poriadne zamiešal formácie, Tatar nastúpil na ľavom krídle tretieho útoku s Artturim Lehkonenom a Nickom Suzukim. Na ľade bol 13:55 minúty, na brankára Jonathana Quicka, ktorý v predchádzajúcich dvoch dueloch v Montreale neinkasoval, vyslal tri strely. Hráčom duelu bol obranca Shea Weber, ktorý strelil svoj 100. a 101. presilovkový gól. V historických tabuľkách medzi obrancami predbehol Mathieua Schneidera a dostal sa na 11. miesto. Z aktívnych obrancov je k nemu najbližšie Zdeno Chára, slovenský kapitán Bruins napol sieť v početnej výhode 93-krát. Montreal vyhral piaty z posledných siedmich duelov. Na 2:3 z pohľadu Kings znížil svojim prvým gólom v NHL Blake Lizotte.Tampa Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila nad Buffalom Sabres 5:3. Duel sa hral v štokholmskej aréne Globen. "Blesky" uspeli aj v piatkovom zápase vo švédskej metropole, v ktorom triumfovali 3:2. Černák bol s časom 22:40 min. druhý najvyťaženejší hráč tímu, zaznamenal štyri strelecké pokusy, dva bodyčeky a dve trestné minúty. Dva góly Tampy strelil Pat Maroon, skóroval aj obranca Victor Hedman, jediný švédsky hráč na súpiske Lightningpovedal pre nhl.com Hedman, ktorého štart vo Švédsku bol pre zranenie otázny. V bránke "bleskov" žiaril Curtis McElhinney, ktorý chytil 40 striel. Prekonal ho jeden zo štvorice švédskych hráčov Buffala Victor Olofsson, ale nezabránil piatej prehre Sabres za sebou. Oba tímy sa teraz presúvajú späť do zámoria.Washington zdolal doma Vegas Golden Knights 5:2 a zaznamenal šieste víťazstvo za sebou. Dvomi gólmi k tomu prispel Nicklas Bäckström, premiérovo sa v NHL do streleckej listiny zapísal švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler.povedal Bäckström. Caps získali minimálne bod v posledných jedenástich dueloch. Po dve asistencie si v repríze finálovej série z roku 2018 pripísali Jakub Vrána a produktívny obranca John Carlson.New York Islanders zdolali Floridu tesne 2:1 a bodovali v dvanástom zápase za sebou. Nerozhodný stav zlomil v tretej tretine obranca Scott Mayfield. Pred ním skóroval Mathew Barzal, brankár Thomas Greiss si pripísal 37 zákrokov. "Dobrá odpoveď nášho tímu. Bolo to tímové víťazstvo," povedal Barzal v reakcii na to, že Islanders vo štvrtok prišli o desaťzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali s Pittsburghom 3:4 pp.Philadelphia vyhrala v Toronte 3:2 po nájazdoch, ten rozhodujúci strelil Sean Couturier. Flyers viedli 2:0, ale domáci hokejisti zásahmi Travisa Dermotta, ktorý sa presadil prvýkrát v sezóne a Willama Nylandera vyrovnali. Okrem prehry mrzí Maple Leafs aj strata kľúčového útočníka Mitcha Marnera, ktorý si v druhej tretine zranil členok a duel nedohral. Tréner Mike Babcock uviedol, že Marner určite nepocestuje na nedeľňajší duel do Chicaga. "Neviem ešte odhadnúť či bude chýbať pár dní, alebo týždňov. Ukážu to až vyšetrenia. Šancu dostane teraz niekto iný," povedal Babcock.Ottawskí útočníci Vladislav Namestnikov a Jean-Gabriel Pageau skórovali v priebehu štyroch sekúnd v prvej tretine a Senators zdolali Carolinu 4:1. Namestnikov v čase 16:47 zvýšil na 2:0 a Pageau bleskovo v čase 16:51 šokoval Hurricanes znovu. Stalo sa len 10-krát v histórii NHL, že jeden tím strelil dva góly za štyri a menej sekúnd. Rekord drží Montreal, ktorý 1. novembra 2018 strelil proti Washingtonu dva góly v priebehu dvoch sekúnd. Carolina prehrala štvrtýkrát za sebou.Pittsburgh zdolal Chicago 3:2 po nájazdoch a ukončil tak 10-zápasovú neúspešnú sériu proti Blackhawks, ktorá trvala od marca 2014. V riadnom čase skórovali za "tučniakov" Jake Guentzel a Bryan Rust, dve asistencie si pripísal Jevgenij Malkin. Pens dohrali bez svojho kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorého v tretej tretine trafil strelou Erik Gustafsson. Tréner Mike Sullivan nemal po zápase informácie o rozsahu jeho zranenia.Obhajca Stanley Cupu St. Louis natiahol víťaznú sériu na sedem zápasov. Blues vyhrali v Calgary 3:2 po predĺžení, v ktorom rozhodol David Perron. Dvomi gólmi prispel k víťazstvu Colorada nad Columbusom 4:2 mladý obranca Cale Makar. V bránke zažiaril Pavel Francouz, autor 39 zákrokov. Blue Jackets sa nedarí, prehrali šesť z posledných siedmich zápasov. Hráči San Jose zdolali Nashville 2:1 po nájazdoch, až v siedmej sérii rozhodol o víťazstve Sharks Timo Meier.