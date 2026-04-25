Montreal zdolal Tampu 3:2 pp a vedie 2:1, Dach: Pomohli nám diváci
Séria sa do montrealského Bell Centra presunula po dvoch zápasoch na ľade Tampy Bay a aj tretí duel série dospel do predĺženia.
New York 25„. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili nad Tampou Bay 3:2 po predĺžení v 3. zápase 1. kola play off NHL. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Útočník domácich Juraj Slafkovský ani obranca „bleskov“ Erik Černák nebodovali.
Séria sa do montrealského Bell Centra presunula po dvoch zápasoch na ľade Tampy Bay a aj tretí duel série dospel do predĺženia. V búrlivej kulise sa stal hrdinom domácich obranca Lane Hutson, ktorý rozhodol gólom v 63. minúte. Vo veku 22 rokov a 69 dní sa stal najmladším americkým obrancom v histórii NHL, ktorý rozhodol zápas play off gólom v predĺžení. „Hrá v dôležitých minútach zápasov a vždy sa cítim pohodlne, keď je na ľade. Je to elitný obranca a vždy je príjemné sledovať, keď má puk na hokejke. Máme šťastie, že je v našom tíme,“ uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis podľa nhl.com. Slafkovský nastúpil na krídle prvej formácie Canadiens s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Na ľade strávil 18:08 min, počas ktorých raz vystrelil na bránku, rozdal dva hity a zblokoval dve strely. V zaplnenom Bell Centre sledovalo duel takmer 21-tisíc divákov, ktorí vytvorili mimoriadne búrlivú atmosféru. Aplauzom ocenili aj výkon útočníka Kirbyho Dacha, ktorý skóroval prvýkrát od 1. marca: „Niečo také som nečakal. Naši fanúšikovia boli po celú sezónu neuveriteľní a stáli po mojom boku. Veľa to pre mňa znamenalo. Ako tím sme dnes využili podporu divákov a aj vďaka nim sme dokázali zvíťaziť.“ Černák odohral takmer osemnásť minút. Do štatistík mu pribudol plusový bod, strela na bránku, tri zblokované strely a aj menší trest za nešportové správanie. Tréner Tampy Bay Jon Cooper nebol spokojný s výkonom svojich zverencov: „Bol to náš najhorší zápas v tejto sérii. Od začiatku do konca to nebolo dobré. Bolo pre nás šťastie, že sme to dotiahli do predĺženia. Súperovi sme dovolili tri nájazdy, no brankár nás držal v hre.“ Štvrtý zápas je na programe v noci na pondelok od 1.00 SELČ.
Do vedenia 2:1 na zápasy sa dostali aj hráči Utahu. V historicky prvom play off zápase na ľade v Salt Lake City zvíťazili nad Vegas 4:2. Hostí príliš nepodržal brankár Carter Hart, ktorý inkasoval štyri góly z dvanástich striel a mal iba 67-percentnú úspešnosť zákrokov. „Vždy je to o tom, koľko šancí dokážete využiť,“ poznamenal kapitán Utahu Clayton Keller. Oporou domácich bol český brankár Karel Vejmelka, ktorý zneškodnil 29 striel Vegas. „Mamuti“ viedli od 30. minúty 4:0 a hoci hostia dvoma gólmi znížili, vyrovnať už nedokázali.
Výhodu domáceho prostredia potvrdili aj hráči Anaheimu. Po triumfe nad Edmontonom 7:4 vedú v sérii 2:1. Oilers strelili vo všetkých troch zápasoch po štyri góly, no v druhom ani treťom to nestačilo na víťazstvo. „Je to sklamanie, no vždy je to boj o štyri víťazstvá. Nebudeme panikáriť, ale musíme sa poučiť z chýb a v ďalšom zápase byť lepší,“ poznamenal útočník Edmontonu Kasperi Kapanen. Tromi kanadskými bodmi sa na víťazstve Ducks podieľal útočník Mikael Granlund. Kapitán Edmontonu Connor McDavid bodoval prvýkrát v sérii, keď mal bilanciu 1+1. Zároveň však nazbieral aj štyri mínusové body a na vhadzovaniach mal iba 27-percentnú úspešnosť. V predošlom zápase si po kontakte so spoluhráčom Mattiasom Ekholmom privodil menšie zranenie členka, no duel dohral a v noci na sobotu bol s takmer 24 odohratými minútami najvyťaženejší hráč tímu.
Zaujímavosťou je, že v bránke všetkých troch víťazných tímov (Montreal, Utah, Anaheim) boli Česi - Jakub Dobeš, Karel Vejmelka a Lukáš Dostál.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. Texier (Bolduc, Dach), 33. Dach (Xhekaj), 63. Hutson (Texier, Bolduc) - 8. Point (Guentzel, Kučerov), 25. Hagel. Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 29:17.
/stav série: 2:1/
štvrťfinále Západnej konferencie
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) Góly: 13. Weegar (O´Brien, Yamamoto), 18. Guenther (Cooley, Keller), 25. Crouse (Schmaltz, Weegar), 30. Crouse (Keller) - 34. Eichel (Barbašov, Stone), 57. Dowd (R. Smith, C. Smith). Brankári: Vejmelka - Hart, strely na bránku: 12:31.
/stav série: 2:1/
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)
Góly: 17. McTavish (Helleson, Hinds), 18. Granlund (Kreider, Carlsson), 33. Killorn (Granlund, Carlson), 43. Sennecke (Granlund), 44. Carlsson (Terry), 57. Truchon-Viel (Washe, LaCombe), 59. LaCombe - 14. Podkolzin, 24. Kapanen (Draisaitl, Murphy), 26. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 49. McDavid (Draisaitl, Bouchard). Brankári: Dostál - Ingram, strely na bránku: 39:24.
/stav série: 2:1/
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:08 0 0 0 0 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:54 0 0 0 1 1 2
pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty
