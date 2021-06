Montreal zdolal v šiestom zápase Vegas 3:2 pp a postúpil do finále

semifinále play off NHL - šiesty zápas:



Montreal - Vegas 3:2 pp



/konečný výsledok série: 4:2, Montreal postúpil do finále Stanleyho pohára/

New York 25. júna (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens sa prvýkrát od roku 1993 prebojovali do finále play off NHL. V šiestom semifinálovom súboji zdolali v noci na piatok Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Autorom víťazného zásahu domácich bol v 99. sekunde predĺženia fínsky útočník Artturi Lehkonen. Canadiens narazia v boji o Stanleyho pohár na víťaza série Tampa Bay Lightning - New York Islanders, v ktorej je po šiestich stretnutiach stav nerozhodný 3:3."Habs" sa mohli opäť spoľahnúť na svojho brankára, Carey Price zlikvidoval 37 striel hostí. Domáci dvakrát viedli, keď sa strelecky presadili Shea Weber a Cole Caufield, no Golden Knights dokázali zakaždým vyrovnať. Na 1:1 vyrovnal Reilly Smith a duel poslal do predĺženia obranca Alec Martinez. Rozhodujúci moment prišiel v druhej minúte extra času, Montreal podnikol rýchly výpad, Phillip Danault bekhendom prihral na ľavú stranu Lehkonenovi, ktorý strelou z prvej rozhodol. Na striedačke Montrealu chýbal už vo štvrtom zápase za sebou hlavný tréner Dominique Ducharme, ktorý je v karanténe po pozitívnom teste na koronavírus, mužstvo viedol asistent Luke Richardson.Slovenský útočník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Canadiens. Podľa cbssports.com vynechal zápas pre bližšie nešpecifikované zranenie, podľa iných zámorských zdrojov bol zdravý náhradník.