Montreal získal ďalšieho útočníka, ročnú zmluvu podpísal Perreault

Montreal 30. júla (TASR) - Finalista minulej sezóny hokejovej NHL Montreal Canadiens získal do svojich radov ďalšieho skúseného útočníka. Ročný kontrakt na 950.000 dolárov podpísal Mathieu Perreault.



Tridsaťtriročný krídelník pôsobil v uplynulých siedmich sezónach vo Winnipegu Jets, v minulom ročníku nazbieral 19 bodov v 56 zápasoch základnej časti. V ôsmich vystúpeniach v play off strelil jeden gól a pridal asistenciu.



Celkovo v dresoch Washingtonu Capitals, Anaheimu Ducks a Jets nastúpil na 683 zápasov, v ktorých si pripísal 343 bodov. Montreal okrem neho získal do útoku aj Mikea Hoffmana a do obrany Davida Savarda. Zmluvu predĺžil Joel Armia. Canadiens opustili Phillipe Danault (Los Angeles), Corey Perry (Tampa Bay). Na trhu s voľnými hráčmi je aj Tomáš Tatar, ktorý pôsobil v Canadiens od sezóny 2018/2019.