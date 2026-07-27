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Montreal získal krídelníka Pastujova, do Anaheimu poslal Farrella
Dvadsaťtriročného Pastujova si Anaheim vybral v 3. kole draftu v roku 2021.
Autor TASR
Montreal 27. júla (TASR) – Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens získal útočníka Sashu Pastujova z Anaheimu Ducks výmenou za centra Seana Farrella. Obaja hráči sú chránení voľní hráči a potrebujú nové zmluvy.
Dvadsaťtriročného Pastujova si Anaheim vybral v 3. kole draftu v roku 2021. V NHL zatiaľ nenastúpil, v uplynulej sezóne však zaznamenal v drese San Diega Gulls v AHL 21 gólov a 57 bodov v 71 zápasoch.
Farrell má 24 rokov a v NHL debutoval za Montreal v sezóne 2022/2023. V šiestich dueloch strelil jeden gól. V minulom ročníku nazbieral za Laval Rocket v AHL 17 gólov a 53 bodov v 72 stretnutiach.
Dvadsaťtriročného Pastujova si Anaheim vybral v 3. kole draftu v roku 2021. V NHL zatiaľ nenastúpil, v uplynulej sezóne však zaznamenal v drese San Diega Gulls v AHL 21 gólov a 57 bodov v 71 zápasoch.
Farrell má 24 rokov a v NHL debutoval za Montreal v sezóne 2022/2023. V šiestich dueloch strelil jeden gól. V minulom ročníku nazbieral za Laval Rocket v AHL 17 gólov a 53 bodov v 72 stretnutiach.