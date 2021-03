Montreal získal Staala z Buffala výmenou za výbery v drafte

Montreal 26. marca (TASR) - Hokejistov Montrealu Canadiens posilní center Eric Staal. Kanadský klub zámorskej NHL ho získal v piatok z Buffala Sabres výmenou za výber v treťom a piatom kole tohtoročného draftu.



Tridsaťšesťročný Staal pôsobil v Buffale od septembra minulého roka, keď prišiel z Minnesoty. V prebiehajúcej sezóne si v 32 dueloch pripísal na konto tri góly a sedem asistencií. Buffalo súhlasilo s dodatočným vyplácaním časti jeho aktuálneho kontraktu na 3,25 milióna amerických dolárov. Do kádra Montrealu, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar, pribudne až po absolvovaní povinnej karantény na základe kanadských zdravotných nariadení.



V kariére má Staal na konte 1272 odohratých duelov v profilige, v roku 2006 vyhral Stanleyho pohár v drese Caroliny. Po dvanástich sezónach v tíme Hurricanes odišiel v roku 2016 do New Yorku Rangers, v tom istom roku potom zamieril do Minnesoty. Informovala agentúra AP.