Montreal zvíťazil nad Floridou 3:2 pp, Slafkovský s plusovým bodom
Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel k triumfu Canadiens plusovým bodom, na ľade strávil takmer 20 minút.
Autor TASR
New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili na ľade Floridy 3:2 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel k triumfu Canadiens plusovým bodom, na ľade strávil takmer 20 minút. Víťazný gól strelil kapitán Montrealu Nick Suzuki, ktorý dokonal obrat z 0:2.
