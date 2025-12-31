Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Šport

Montreal zvíťazil nad Floridou 3:2 pp, Slafkovský s plusovým bodom

.
Kapitán Montrealu Canadiens Nick Suzuki (14) oslavuje po strelení gólu v tretej tretine hokejového zápasu NHL proti Florida Panthers, utorok, 30. decembra 2025, v Sunrise, Florida. Foto: TASR/AP

Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel k triumfu Canadiens plusovým bodom, na ľade strávil takmer 20 minút.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili na ľade Floridy 3:2 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel k triumfu Canadiens plusovým bodom, na ľade strávil takmer 20 minút. Víťazný gól strelil kapitán Montrealu Nick Suzuki, ktorý dokonal obrat z 0:2.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia