Montreal zvíťazil v Arizone 3:2 po predĺžení, Slafkovský nebodoval

NHL - sumáre:



Boston - Florida 7:3

Washington - Detroit 4:3 pp

Columbus - Dallas 1:2

Nashville - Edmonton 4:3 pp

Colorado - New York Islanders 1:0 pp a sn

Arizona - Montreal 2:3 pp

Vegas - Buffalo 2:3

Vancouver - St. Louis 1:5



New York 20. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade Arizony 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v ich drese do kanadského bodovania nezapísal.Najvyššie draftovaný hráč nastúpil v úvode v druhom útoku, neskôr sa presunul do štvrtého a v úplnom závere už nehral. Celkovo si zapísal 10:34 min. Zaznamenal jeden mínusový bod, dve trestné minúty a dva "hity". Canadiens ukončili sériu troch stretnutí bez zisku bodu, vo Východnej konferencii sú na 13. mieste.