Montrealu budú chýbať útočník Gallagher a brankár Price

Montreal 7. apríla (TASR) - Kanadský hokejový klub NHL Montreal Canadiens sa pre zranenia musí v najbližšom období zaobísť bez útočníka Brendana Gallaghera a brankára Careyho Pricea.



Gallagher vypadne zo zostavy Canadiens na nešpecifikované obdobie po tom, ako si v pondelňajšom zápase proti Edmontonu Oilers (3:2 pp) zlomil palec na pravej ruke. Stav Pricea so zranením dolnej časti tela budú posudzovať na dennej báze, určite vynechá stredajší zápas proti Torontu Maple Leafs.



Dvadsaťosemročný krídelník Gallagher odišiel z ľadu v 14. minúte prvej tretiny po tom, ako ho pukom nešťastne zasiahol spoluhráč Alexander Romanov. "Je to ťažké. Gally je bojovník pred bránkou a takéto veci sa môžu stať. Bude nám chýbať, no musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, bojovať a získavať čo najviac bodov, kým sa nevráti," povedal pre nhl.com o strate svojho spoluhráča z útoku slovenský krídelník Tomáš Tatar.



Gallaghera na pravom krídle formácie s centrom Phillipom Danaultom a Tatarom zastúpi proti Maple Leafs Fín Jesperi Kotkaniemi. Price síce zápas s Oilers dochytal, ale obnovil si zranenie. Do bránky sa proti Torontu postaví Jake Allen, chrbát mu bude kryť Cayden Primeau.



Canadiens (17-9-9) sú na štvrtom mieste sedemčlennej Severnej divízie NHL s náskokom ôsmich bodov pred Vancouverom Canucks a Calgary Flames. Do play off postúpia prvé štyri tímy z každej divízie.