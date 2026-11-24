< sekcia Šport
Monza zastavila sériu prehier, zdolala Fiorentinu
AC Monza – ACF Fiorentina 3:0 (1:0).
Autor TASR
Rím 23. novembra (TASR) - Futbalisti Monzy rázne presekli sériu štyroch prehier v talianskej Serii A. V pondelňajšom stretnutí 12. kola si poradili s Fiorentinou hladko 3:0 a posunuli sa v tabuľke na 14. miesto o bod pred svojho súpera. Dvoma gólmi sa na víťazstve domácich podieľal Gustavo Varela.
Serie A - 12. kolo:
AC Monza – ACF Fiorentina 3:0 (1:0)
Góly: 45. a 51. Varela (prvý z 11 m), 59. Robinson
AC Monza – ACF Fiorentina 3:0 (1:0)
Góly: 45. a 51. Varela (prvý z 11 m), 59. Robinson