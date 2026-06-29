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Monzu povedie v novej sezóne Chorvát Jurič

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Päťdesiatročný Chorvát sa vráti do Serie A po dvoch neúspešných pôsobeniach.

Autor TASR
Rím 29. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Monza povedie v novej sezóne Ivan Jurič. Podľa informácií agentúry AFP podpísal zmluvu do roku 2028. Päťdesiatročný Chorvát sa vráti do Serie A po dvoch neúspešných pôsobeniach.

V AS Rím vydržal necelé dva mesiace medzi septembrom a novembrom 2024. V Atalante Bergamo minulé leto prevzal trénerskú pozíciu od svojho mentora Giana Piera Gasperiniho, v novembri ho prepustili s bilanciou 13 bodov z 11 zápasov. Medzi týmito dvoma pôsobeniami v Taliansku trénoval Southampton od decembra 2024 do apríla 2025, ale tím nedokázal zachrániť pred zostupom z Premier League. „AC Monza oznamuje, že s platnosťou od 1. júla 2026 sa Ivan Jurič stane novým hlavným trénerom prvého tímu Biancorossi,“ uviedol klub so sídlom v Lombardii.

Jurič prevezme tím od Paola Bianca, ten sa v klube neudržal ani napriek tomu, že si Monza zabezpečila postup do Serie A cez play off.
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