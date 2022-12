Moore podpísal päťročnú zmluvu s LA Kings za 21 mil. USD

Los Angeles 16. decembra (TASR) - Americký hokejista Trevor Moore podpísal päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 21 miliónov dolárov so súčasným zamestnávateľom Los Angeles Kings v zámorskej NHL. V priemere zarobí za sezónu 4,2 milióna dolárov a nový kontrakt začne platiť od budúceho ročníka.



Dvadsaťsedemročnému útočníkovi plynie posledný rok dvojročného kontraktu s priemerným sezónnym zárobkom 937.500 dolárov. Po tejto sezóne by sa stal neobmedzeným voľným hráčom. "Je to skvelý pocit mať takúto podporu organizácie. Som za to veľmi vďačný. Chcel som tu zostať, nechcel som ísť nikam inam, takže je to dobrý pocit. Môžem sa sústrediť len na hokej a vyhrávanie zápasov," povedal Moore.



V prebiehajúcom ročníku profiligy nastúpil na 33 zápasov, v ktorých si pripísal 18 bodov (7+11). "Dobré veci sa stávajú dobrým ľuďom. Môžeme hovoriť o hráčovi, ja radšej hovorím o človeku, pretože je skvelý. Mimo klziska dáva všetko, čo má tímu, spoluhráčom aj komunite. Je celkom zrejmé, že ak ste fanúšik, máte v ňom obľúbenca na základe pracovnej morálky. Som šťastný za neho a jeho rodinu," uviedol hlavný tréner Kings Todd McLellan. "Králi" získali bronzového medailistu z MS ešte 5. februára 2020 v rámci výmeny s Torontom Maple Leafs.