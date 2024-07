Morata je blízko prestupu z Atletica Madrid do AC Miláno

Miláno 9. júla (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Alvaro Morata je údajne blízko prestupu z Atletica Madrid do AC Miláno. Podľa denníka Gazzetta dello Sport má s talianskym klubom čoskoro podpísať trojročný kontrakt.



Tridsaťjedenročný útočník hrával v minulosti v Serii A za Juventus Turín. Počas svojej kariéry obliekal aj dresy FC Chelsea a Realu Madrid. V uplynulej sezóne odohral 32 ligových duelov s bilanciou 15 gólov. Ďalších 10 štartov pridal v Lige majstrov, v ktorých sa päťkrát strelecky presadil. V súčasnosti bojuje na ME v Nemecku so španielskou reprezentáciou, ktorú v utorok čakal semifinálový súboj s Francúzskom.



Morata má s Atleticom ešte dva roky platnú zmluvu, klauzula o predčasnom uvoľnení hráča je stanovená vo výške 13 miliónov eur, informovala agentúra DPA.