Morata má opuchnutý členok, nad jeho štartom v LM visí otáznik

Madrid 30. októbra (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Morata má opuchnutý členok a nad jeho štartom v utorňajšom zápase Ligy majstrov v Porte visí otáznik. Útočníka Atletica Madrid musel tréner Diego Simeone stiahnuť z ihriska v ligovom zápase s Cádizom, v ktorom Madridčania prehrali 2:3.



Objavili sa aj pochybnosti, či sa tridsaťročný Morata stihne dať do poriadku pred začiatkom MS v Katare. Španielske médiá však informovali, že z opuchu mäkkého tkaniva v členku by sa španielsky reprezentant nemal zotavovať dlho a mal by byť národnému tímu k dispozícii. Informácie priniesla agentúra AFP.