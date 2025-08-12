< sekcia Šport
Morata posilnil talianske Como, Fabregas: „Je to inteligentný útočník“
Turecký veľkoklub požadoval kompenzáciu za predčasné zrušenie dohody s milánskym AC.
Autor TASR
Miláno 12. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Como 1907 skompletizoval hosťovanie španielskeho reprezentanta Alvara Moratu. Tridsaťdvaročný útočník posilnil účastníka talianskej Serie A po konci v Galatasarayi Istanbul s povinnosťou na trvalý prestup.
Turecký veľkoklub požadoval kompenzáciu za predčasné zrušenie dohody s milánskym AC. Morata mal totiž pôsobiť v Istanbule do januára 2026. „Alvara poznám už mnoho rokov a vždy som obdivoval jeho spôsob hra a správanie. Je to inteligentný útočník, ktorý podáva výborné výkony v najdôležitejších momentoch. Sme veľmi radi, že je v Como,“ povedal pre klubový web hlavný tréner Como Cesc Fabregas.
Morata odohral za Galatasaray v uplynulej sezóne 16 súťažných duelov, v ktorých strelil sedem gólov. „Som naozaj šťastný, že som prišiel do tohto klubu. Minulý rok som proti nim hral, mal som možnosť vidieť ich projekt. Majú veľké ambície. Fanúšikom sľubujem, že v každom tréningu a zápase dám do toho 200 percent,“ uviedol Morata.
