Morata sa nechystá odísť z Atletica Madrid

Madrid 2. júla (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Morata zamietol informácie o jeho odchode do saudskoarabského Al-Qadsiah. Tridsaťjedenročný útočník chce naďalej hrať za Atletico Madrid, s ktorým má podpísaný kontrakt do roku 2026.



Odchovanec mestského rivala Realu Madrid prestúpil do Atletica v roku 2020 z anglickej Chelsea. S tímom Diega Simeoneho zatiaľ nezískal žiadnu trofej. "Neviem si predstaviť, aké je to vyhrať niečo v tomto drese a neprestanem, kým sa mi to nepodarí," napísal Morata na sociálnej sieti.



Morata, ktorý nosí kapitánsku pásku španielskeho národného tímu, je momentálne na ME v Nemecku. "La Furia Roja" sa vo štvrťfinále stretne s domácimi Nemcami, zápas v Stuttgarte je na programe v piatok o 18.00 h. Informácie priniesla agentúra DPA.