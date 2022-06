Morata sa vracia do Atletica, v kádri by mal nahradiť Suareza

Madrid 30. júna (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Morata sa vrátil do Atletica Madrid. Naspäť do domáceho klubu prichádza po dvojročnom hosťovaní v Juventuse Turín.



Taliani zaplatili za Moratu pred dvomi rokmi 10 miliónov eur s opciou na prestup v hodnote 45 miliónov. Útočník však zostal v radoch "Starej dámy" na hosťovanie aj v ďalšej sezóne, pričom jeho cena klesla takmer o pätinu.



Tú sa klub pokúšal neúspešne znížiť na 15 miliónov. Morata, ktorý pôsobil v "Juve" aj v rokoch 2014-2016, by mal v zostave Diega Simeoneho nahradiť Luisa Suareza. Informácie priniesla DPA.