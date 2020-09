Morata sa vrátil do Juventusu, majster ho získal na ročné hosťovanie

Turín 23. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Morata zamieril z Atletica Madrid na hosťovanie do Juventusu Turín. Do tímu talianskeho majstra sa vrátil po štyroch rokoch, jeho dres obliekal už v rokoch 2014-2016, odohral vtedy celkovo 93 zápasov a strelil 27 gólov.



Juventus získal 27-ročného útočníka na hosťovanie do konca sezóny, Atleticu zaplatil za jeho príchod 10 miliónov eur. Podľa médií si Turínčania budú môcť následne uplatniť opciu na trvalý transfer za 45 miliónov eur.



Morata vybojoval v rokoch 2015 a 2016 s Juventusom dva tituly v Serii A, v tíme vtedy nastupoval spoločne aj s Andreom Pirlom, novým trénerom "starej dámy". "Aj keď Alvaro pred štyrmi rokmi odišiel z klubu, v srdci zostal navždy Bianconero. Akoby nikdy nepovedal zbohom. Alvaro bol vždy jeden z nás," uviedol Juventus na svojom webe.



V uplynulej sezóne odohral španielsky reprezentant v drese Atletica 34 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. V minulosti hral aj za Real Madrid a FC Chelsea.