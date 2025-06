Moravčíková je v Piešťanoch piatu sezónu: Stále mám najvyššie ambície

Piešťany 16. júna (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Alica Moravčíková bude už piatu sezónu pôsobiť v drese Piešťanských Čajok. Postupne sa vypracovala na jednu z najskúsenejších hráčok a je súčasťou najúspešnejšej éry klubu.



Moravčíková prišla do Piešťan počas sezóny 2021/2022, štyrikrát za sebou sa stala majsterkou Slovenska. Dvakrát získala Slovenský pohár, tešila sa aj z triumfu v Stredoeurópskej lige, Alpsko-jadranskom pohári a v Česko-slovenskom pohári. „Túto sezónu hodnotím veľmi pozitívne. Aj keď to možno z pohľadu diváka nebolo vidieť, tak to bola pre mňa emočne najväčšia húsenková dráha. Začiatok nebol ideálny, bolo náročné sa dvihnúť a mentálne sa nastaviť na víťaznú vlnu. O to som vďačnejšia za to, že sme sa zomkli a vyhrali štyri súťaže. Určite si tento ročník budem pamätať ako jeden z najzaujímavejších a najkrajších,“ uviedla Moravčíková v rozhovore pre klubový web.



Skúsená pivotka má stále tie najvyššie ambície. „Aj napriek tomu, že tím prechádza obmenou, tak stále mám najvyššie ciele. Zároveň sa budem snažiť byť pre spoluhráčky mentorkou. Verím, že im budem vedieť pomôcť a poradiť. Keď som podpisovala prvýkrát s Čajkami, tak som netušila, že tu toľko pobudnem. Som za to vďačná. Piešťanskí fanúšikovia sú pozitívni, usmiati a skvelí ľudia. Verím, že piaty rok bude úspešný rovnako ako predošlé,“ dodala Moravčíková.