Moravčíková po výhre nad Cyprom: Nemôžeme sa vyhovárať
Autor TASR
Limassol 16. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia získala v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 v sobotu prvé víťazstvo. Na triumf nad Cyprom (70:59) sa však musela tvrdo nadrieť, no napokon skúsenosťami v koncovke uhrala v Limassole potrebný výsledok.
Slovenky vstupovali do stretnutia v pozícii papierového favorita, ale hneď od úvodu narazili na odpor húževnatého súpera, ktorý nemal výsledkovo čo stratiť. Až v záverečnej časti definitívne zlomili odpor Cypru. „Musíme sa každá pozrieť do zrkadla a zamyslieť sa nad tým, aký by sme chceli mať herný prejav. Musíme bojovať za Slovensko od prvej minúty viac. Nemôžeme čakať na druhý polčas a na to, že to otočíme a zvrátime. Náš vstup do zápasu nebol ideálny. Hrali sme pomaly v útočnej fáze a v obrannej sme nechávali súperovi príliš veľa otvorených striel. Som rada, že sme už v druhej štvrtine pritlačili a zmenili sme herný prejav. V druhom polčase sme im ale opäť dovolili, aby sa vrátili do zápasu. Som vďačná za výhru. Verili sme si, že sme lepší. Na konci rozhodli možno aj naše skúsenosti,“ vyjadrila sa pre web Slovenskej basketbalovej asociácie pivotka Alica Moravčíková.
V doterajšom priebehu kvalifikačných bojov zatiaľ škrípe hra Slovenska najmä v prvej 20-minútovke. Proti Poľsku to skúsenejší súper využil, na Cypre sa podarilo získať dôležité dva body do tabuľky. „Neviem si to úplne vysvetliť. Nemôžeme sa vyhovárať na nejakú nezohranosť alebo únavu. Všetci máme rovnaké podmienky. Výhra sa počíta a verím, že s Rumunskom to bude z našej strany odlišný výkon,“ uviedla jedna z najskúsenejších hráčok v reprezentačnom tíme Slovenska.
Utorok prinesie záverečné vystúpenie slovenského družstva v rámci novembrového asociačného termínu, proti Rumunsku to bude priamy súboj o druhé miesto v C-skupine. Najbližší súper Slovenska v sobotu jednoznačne prehral s Poľskom (41:86). „Nebude to ľahký zápas. Musíme začať od prvej minúty, aby sme hrali rýchlo a agresívne. Presne to je hra, ktorou by sme sa mali prezentovať. Doposiaľ sa nám to darí len v druhom polčase, takže je najvyšší čas, aby sme tak začali hneď od začiatku,“ dodala na záver Moravčíková.
