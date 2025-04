Morientes sa po pľúcnej embólii obával o život: „Vystrašený na smrť“

Madrid 20. apríla (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Fernando Morientes sa po pľúcnej embólii obával o svoj život. Ochorenie 49-ročného niekdajšieho hráča Realu Madrid, Liverpoolu či Monaca, vyplývala podľa jeho slov z veľkého objemu cestovania z pozície komentátora.



Príčinou jeho choroby bola krvná zrazenina, ktorá sa vytvorila v oblasti kolena a preniesla sa napokon až do pľúc. Pri nedávnom lete z Huelvy do Madridu začal zrazu pociťovať prudkú bolesť v hrudníku.



„Po mnohých cestách som sa začal cítiť chorý. Bol som päť dní v nemocnici a vystrašený na smrť. Priveľa času som strávil vo vzduchu i v aute. Môže sa to stať komukoľvek. Nefajčím, nepijem, nevediem podivný život a starám sa o seba. Hovoril som si, že to nemôže byť pravda,“ cituje agentúra DPA Morientesa, ktorý tak upozornil na obozretnosť pri veľkom objeme cestovania.