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Morijasu povedie Japonsko aj na Ázijskom pohári a potom skončí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po turnaji, bez ohľadu na výsledok, skončí a nahradí ho súčasný tréner výberu do 23 rokov Go Oiwa.

Autor TASR
Tokio 23. júla (TASR) - Hajime Morijasu podpísal nový kontrakt s japonskou futbalovou federáciou a povedie ju aj na budúcoročnom Ázijskom pohári, ktorý sa koná od 7. januára do 5. februára.

Po turnaji, bez ohľadu na výsledok, skončí a nahradí ho súčasný tréner výberu do 23 rokov Go Oiwa.

Päťdesiatsedemročný Morijasu zasadol na post hlavného trénera Japonska po MS v roku 2018 a viedol ho aj na tohtoročnom svetovom šampionáte. Krajina vychádzajúceho slnka vypadla v šestnásťfinále po tesnej prehre s Brazíliou 1:2, o ktorej rozhodol Gabriel Martinelli v piatej minúte nadstaveného času.

Pred štyrmi rokmi v Katare jeho tím prekvapujúco zdolal Nemecko aj Španielsko a vypadol v osemfinále po penaltovom rozstrele s Chorvátskom, ktoré nakoniec získalo bronz.

Japonsko sa na Ázijskom pohári stretne v základnej F-skupine s obhajcami trofeje z Kataru, Thajskom a Indonéziou. Informovala agentúra AFP.
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