Morijasu zostane na lavičke Japoncov

Tokio 25. decembra (TASR) - Trénerom japonských futbalistov bude aj naďalej Hadžime Morijasu. Stane sa tak vôbec prvým trénerom Japonska, ktorý zotrval na svojom poste aj po skončení majstrovstiev sveta.



Japonci pred šampionátom avizovali, že by radi videli na svojej lavičke trénera zvučného mena. Hlavným kandidátom bol Argentínčan Marcelo Bielsa. Po kvalitných výsledkoch na šampionáte v Katare však ponúkli Morijasuovi nový kontrakt, jeho detaily sa dolaďujú v týchto dňoch.



Najväčším úspechom 54-ročného kouča pred turnajom bol zisk troch titulov v domácej lige s Hirošimou. V Katare sa síce nepodarilo Japoncom premiérovo postúpiť do štvrťfinále, no zanechali dobrý dojem, keď zdolali Nemcov i Španielov a vypadli až v osemfinále v rozstrele s Chorvátmi. Správu priniesol portál Japan Times.