Morissey rozhodol o víťazstve Winnipegu a vytvoril klubový rekord

Josh Morrissey. Foto: TASR/AP

Morrissey sa dostal na prvé miesto pred Dustina Byfugliena, ktorý v organizácii nazbieral 416 bodov.

Autor TASR
Winnipeg 8. marca (TASR) - Kanadský hokejista Josh Morrissey oslávil návrat do zostavy Winnipegu víťazným gólom a Jets v zápase NHL zdolali Vancouver 3:2 po predĺžení. Morrissey predtým zaznamenal aj asistenciu a so 417 bodmi sa stal najproduktívnejším obrancom v klubovej histórii Jets/Atlanta Thrashers.

Morrissey sa dostal na prvé miesto pred Dustina Byfugliena, ktorý v organizácii nazbieral 416 bodov. Tridsaťročný Morrissey sa vrátil do zostavy Jets po piatich zápasoch. Skúsený obranca sa zranil v prvom zápase na ZOH v Miláne proti Česku.
