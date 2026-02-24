< sekcia Šport
Morrissey bude chýbať Winnipegu na trojzápasovom tripe
Jets odštartujú šnúru na klziskách súperov v noci na štvrtok vo Vancouveri.
Autor TASR
Winnipeg 24. februára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Josh Morrissey bude chýbať Winnipegu na trojzápasovom tripe v zámorskej NHL. Počas úvodného duelu olympijského turnaja v Miláne proti Česku (5:0) utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.
V ďalšom priebehu prestížneho podujatia sa už na ľade neobjavil. Jets odštartujú šnúru na klziskách súperov v noci na štvrtok vo Vancouveri. Morrissey je v tejto sezóne so 42 bodmi najproduktívnejší obranca Winnipegu. Na konto si pripísal 10 gólov a 32 asistencií.
