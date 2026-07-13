< sekcia Šport
Morvayová prehrala v 1. kole turnaja WTA v Aténach s Češkou Bejlekovou
Bejleková sa v 2. kole stretne s Rakúšankou Lilli Taggerovou.
Autor TASR
Atény 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach. Úspešná kvalifikantka prehrala v 1. kole hlavnej súťaže s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou za 87 minút 0:6, 5:7. Bejleková sa v 2. kole stretne s Rakúšankou Lilli Taggerovou.
dvojhra - 1. kolo:
Sára Bejleková (ČR-5) - Viktória MORVAYOVÁ (SR) 6:0, 7:5
dvojhra - 1. kolo:
Sára Bejleková (ČR-5) - Viktória MORVAYOVÁ (SR) 6:0, 7:5