Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. júl 2026Meniny má Margita
< sekcia Šport

Morvayová prehrala v 1. kole turnaja WTA v Aténach s Češkou Bejlekovou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bejleková sa v 2. kole stretne s Rakúšankou Lilli Taggerovou.

Autor TASR
Atény 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach. Úspešná kvalifikantka prehrala v 1. kole hlavnej súťaže s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou za 87 minút 0:6, 5:7. Bejleková sa v 2. kole stretne s Rakúšankou Lilli Taggerovou.



dvojhra - 1. kolo:

Sára Bejleková (ČR-5) - Viktória MORVAYOVÁ (SR) 6:0, 7:5
.

Neprehliadnite

MITÁŠOVÁ: Mojím snom je mať raz väčší tím a trénovať aj mladšie deti

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

VIDEO: POŽIAR V BARE: Zahynulo najmenej 27 ľudí

OTESTUJTE SA: Potrápte svoje hlavy aj cez prázdniny