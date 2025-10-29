< sekcia Šport
Morvayová skončila v 2. kole turnaja WTA v Hongkongu
V stredajšom zápase podľahla v pozícii úspešnej kvalifikantky piatej nasadenej Mayi Jointovej z Austrálie 1:6 a 4:6.
Autor TASR
Hongkong 29. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila z 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu. V stredajšom zápase podľa v pozícii úspešnej kvalifikantky piatej nasadenej Mayi Jointovej z Austrálie 1:6 a 4:6.
dvojhra - 2. kolo:
Maya Jointová (Aus.-5) - Viktória MORVAYOVÁ (SR) 6:1, 6:4
