Morvayová skončila v 2. kole turnaja WTA v Hongkongu

V stredajšom zápase podľahla v pozícii úspešnej kvalifikantky piatej nasadenej Mayi Jointovej z Austrálie 1:6 a 4:6.

Hongkong 29. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila z 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu. V stredajšom zápase podľa v pozícii úspešnej kvalifikantky piatej nasadenej Mayi Jointovej z Austrálie 1:6 a 4:6.



dvojhra - 2. kolo:

Maya Jointová (Aus.-5) - Viktória MORVAYOVÁ (SR) 6:1, 6:4
