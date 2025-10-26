Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Morvayová uspela v kvalifikácii, postúpila do súťaže v Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Duel trval dve hodiny a 12 minút.

Autor TASR
Hongkong 26. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu. V nedeľnom finále kvalifikácie zdolala druhú nasadenú Japonku Kjoku Okamurovú po trojsetovom boji 4:6, 6:3 a 6:4. Duel trval dve hodiny a 12 minút.



kvalifikácia - finále:

Viktória MORVAYOVÁ (SR) - Kjoka Okamurová (Jap.-2) 4:6, 6:3, 6:4
